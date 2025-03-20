Помер перший премʼєр-міністр незалежної України Вітольд Фокін

"Телеграф" розповідає, що відомо про Фокіна, чим він займався в СРСР та незалежній Україні

Вітольд Фокін помер 20 березня. Він був першим прем’єр-міністром України та колишній заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомила онучка Марія Фокіна у Facebook. Йому було 92 роки.

"Дiдусь", — написала онука Вітольда Фокіна і додала емодзі із розбитим серцем.

Також Марія Фокіна опублікувала кілька світлин із дідусем. Під дописом користувачі висловлюють співчуття родині у зв'язку з відходом у вічність Вітольда Фокіна.

Доктор філософії, професор, Заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, академік УТА, академік УАН, Посол миру Максим Тимошенко відреагував на смерть Фокіна. Він висловив співчуття родині.

"Помер перший премʼєр-міністр незалежної України Вітольд Павлович Фокін. Знав його особисто, один із найкращих премʼєрів в історії України. Світла пам’ять і найщиріші співчуття родині Вітольда Павловича", — йдеться в його публікації.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного російського вторгнення в березні 2022 року будинок Фокіна постраждав від обстрілу росіян. Тоді в нього влучив уламок російської ракети.

Хто такий Вітольд Фокін — чим він відомий

Вітольд Фокін народився 25 жовтня 1932 року в селі Новомиколаївка на Донеччині. Свою кар'єру він почав з роботи на шахті, де поступово піднявся до керівних посад у вугільній промисловості.

23 жовтня 1990 року Вітольд Фокін був призначений виконувачем обов'язків голови Ради Міністрів Української РСР. Уже 14 листопада того ж року його офіційно затвердили на цій посаді. Через пів року, 18 квітня 1991 року, Фокін став прем'єр-міністром Української РСР, перебираючи на себе управління державою в період значної економічної кризи.

Фокін мав можливість очолити уряд СРСР за запрошенням тодішнього генерального секретаря КПРС Михайла Горбачова, проте відмовився. З моменту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року і до 1992 року він виконував обов'язки прем'єр-міністра незалежної України. У вересні 1992 року подав у відставку, а його місце зайняв Леонід Кучма.

Вітольд Фокін у ТКГ та скандали

3 серпня 2020 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував Вітольду Фокіну приєднатися до української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, оскільки вважалося, що його образ буде позитивно сприйнятий на окупованих територіях. 18 серпня Зеленський призначив Вітольда Фокіна першим заступником голови делегації у ТКГ, проте менш ніж за два місяці президент України розчарувався у ньому. Його висловлювання про засоби врегулювання військового конфлікту між Росією та Україною на Донбасі викликали бурхливу хвилю негативу.

Фокін пропонував:

Провести вибори та надати Донбасу особливий статус.

Амністувати проросійських бойовиків, яких назвав "повстанцями".

Також на засіданні комітету парламенту з державного будівництва та місцевого самоврядування Фокін заявив, що він не бачить прямої участі Росії на Донбасі.

До речі, у 2021 році "Телеграф" поспілкувався з Фокіним. Тоді він розповів про причини розпаду СРСР і про те, чому це було неминучим. Друга частина інтерв'ю присвячена майбутньому Донбасу та України.