"Обезьянник" или "народная статья". Как в России вербуют контрактников на войну в Украине

Полиция может прессовать рядовых россиян сколько угодно

Сообщения СМИ о резком росте числа контрактников в РФ, рассчитывающих на щедрые государственные выплаты на фоне разговоров об приостановлении боевых действий в Украине, далеки от реалий. Воевать россияне будут по принуждению, а не по собственному желанию.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал пресс-секретарь проекта "Идите лесом" Иван Чувиляев. Он объяснил, что на самом деле происходит в России.

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— Статистика скорее указывает на то, что просто силовики активизировались и стали, видимо, куда более активно принуждать к подписанию контрактов тех, кто сидит в колониях и СИЗО. Плюс должники, люди с условными сроками… Классический контингент тех, кого традиционно проще всего заманить на контракт. Просто принудить к его подписанию, — говорит оппозиционер.

По его словам, в первую очередь это касается лиц, у кого не выплачены кредиты или есть долги по алиментам.

— И полиция замечательно может прессовать сколько угодно. И мы видим это даже по статистике регионов. Москва, где в принципе много людей, полиция всегда активна и всегда рада очередного зазевавшегося гражданина утащить в "обезьянник" (т.е. спецприёмник или изолятор временного содержания. – Ред.) и там начать прессовать. Регионы, где есть большие колонии: Южный Урал, Восточная Сибирь. Там и просто большое количество жителей, кого можно остановить на улице, а на следующий день человек просыпается с обвинением по 228-й наркотической статье, так называемой "народной статье", — объяснил процесс вербовки в армию Иван Чувиляев.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как ситуация на фронте влияет на "псов Путина".