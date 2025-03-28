В Енгельсі було гучно: що саме могло стати ціллю безпілотників (фото, відео)

Вибухи вночі чули одразу у кількох регіонах Росії

Атака безпілотників на Енгельс Саратовської області, в ніч з 27 на 28 березня, не минула дарма. БПЛА могли влучити у важливий об’єкт інфраструктури Росії.

Як повідомляє керівник ГО "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко, ціллю міг стати Науково-дослідний Інститут Хімічних Джерел струму (Акціонерне товариство), який розташований у Саратові. Робота ППО над Саратовом розпочалась близько третьої ночі, вибухи чули до ранку. Звісно, місцеві канали традиційно казали, що все збили, проте на відео з місця подій видно задимлення.

Що відомо про цей завод

Саратовський НІХІТ (Науково-дослідний інститут хімічного машинобудування та технології) є спеціалізованим підприємством, яке розробляє та виробляє резервні джерела струму для автономного електроживлення техніки.

Основна діяльність інституту зосереджена на створенні хімічних джерел струму, таких як акумулятори та батареї. Розробки НДІХДС знаходять застосування в різних галузях промисловості, включаючи оборонну, авіаційну та космічну техніку. Інститут також займається дослідженнями в галузі електрохімії.

Що відомо про атаку

Як повідомляється, протягом ночі в Росії було уражено одразу кілька цілей в різних населених пунктах. В Саратові чули близько 30 вибухів. За словами Андрющенка, верифіковано ураження АО Науково-дослідного інституту хімічних джерел. Повітряна тривога станом на 8 ранку триває, аеропорт досі закритий. Офіційно місцева влада відзвітувала про 19 збитих БПЛА.

Втім, наразі достеменно не відомо, що могло бути уражене в Енгельсі, адже OSINT-експерти начебто не підтверджують інформацію про ураження заводу, хоча вибухи були близько.

Де розташований Енгельс

Втім, ASTRA, російське незалежне видання, пише, що можливою ціллю міг бути місцевий НПЗ. До Саратовського НПЗ з місця, де на відео ж вибухи, приблизно 3,5 кілометра, а до військового аеродрому "Сокіл" — менш ніж 9 км.

Раніше "Телеграф" також писав, що це вже не перша атака безпілотників на Енгельс. Раніше, 20 березня, тут уразили аеродром з Ту-95МС та нафтозавод.