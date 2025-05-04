У Москві вибухнула квартира: багато постраждалих і є загиблі (фото, відео)

прокуратура взяла під контроль встановлення причин та обставин пожежі

У Москві на вулиці Генерала Тюлєнєва стався потужний вибух у квартирі на одному з верхніх поверхів житлового будинку. За попередньою інформацією, причиною міг стати вибух газу.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Зазначається, що внаслідок вибуху виникла пожежа, яка охопила кілька квартир.

Очевидці повідомляють про сильні пошкодження приміщень та обвалення перекриттів між поверхами. Відкритий вогонь видно на великій відстані.

За останніми даними, постраждало щонайменше 18 осіб, серед яких є діти. Троє людей госпіталізовано у важкому стані. Рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

Наразі триває евакуація мешканців. Шість осіб залишаються заблокованими на верхньому поверсі будинку, вони кличуть на допомогу. Рятувальники розгорнули драбину та намагаються дістатися до людей у палаючих квартирах. Пожежі присвоєно підвищений рівень складності.

Черемушкінська міжрайонна прокуратура взяла під контроль встановлення причин та обставин пожежі. Слідчий комітет проведе перевірку інциденту.

Мер Москви Сергій Собянін прокоментував ситуацію: "Сьогодні в місті сталася надзвичайна подія — пожежа в квартирі на вулиці Генерала Тюлєнєва. Причини встановлюються. На місці оперативно працюють пожежно-рятувальні підрозділи, міські служби, медики. Надаємо всю необхідну допомогу".

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