Пороховий завод у Росії потужно палав після атаки дронів, чим він особливий (фото)

Завод вже був у полі зору України та ЄС

Муром у Росії був атакований дронами у ніч на 30 квітня. Спалахнула пожежа на складі.

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Авдєєв. За його словами, зафіксовано падіння уламків та кілька прильотів.

Також зазначається, що площа пожежі становила 720 "квадратів". За словами Авдєєва, дрони пошкодили дві будівлі. В одній сталася пожежа, вона нині нібито локалізована. Друга постраждала менше, обійшлося без загорянь.

Він не став уточнювати, де саме впали безпілотники. Однак жителі повідомили, що атаковано завод у Вербівському районі Мурома. У цьому районі, зокрема, розташований Муромський приладобудівний завод (інша назва — "пороховий"), який, зокрема, виробляє піротехнічні пристрої.

Варто зазначити, що Генштаб поки офіційно не прокоментував атаку у Росії. Чекаємо на офіційне підтвердження.

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко відреагував на атаку БпЛА у Росії. Він пише, що Володимирська область знаходиться у 830 км від кордону з Україною.

"На місці працювали 45 рятувальників та 14 одиниць техніки. Вогонь вдалося локалізувати лише згодом. Офіційний Муром підтверджує влучання кількох БПЛА, та навіть не намагається сказати, що "все збили", — пише Андрющенко.

Муромський приладобудівний завод — що відомо

Підприємство спеціалізується на виробництві боєприпасів, вибухових речовин та продукції військового призначення. Зокрема, завод виробляє порох та інші компоненти для боєприпасів.

МПЗ входить до складу російського оборонно-промислового комплексу і є одним із стратегічних підприємств у системі російської оборонної промисловості. Завод з 2023 року перебуває під санкціями Євросоюзу та України.

Причини запровадження санкцій

Україна включила завод до санкційного списку 18 березня 2023 року, зазначивши, що його діяльність "грає значну роль у забезпеченні збройної агресії проти України".

включила завод до санкційного списку 18 березня 2023 року, зазначивши, що його діяльність "грає значну роль у забезпеченні збройної агресії проти України". Європейський Союз запровадив санкції 23 червня 2023 року, вказавши, що підприємство надає матеріальну підтримку та отримує вигоду від уряду Росії, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію ситуації в Україні.​

Раніше "Телеграф" писав, що безпілотники атакували три області, під ударом був нафтозавод у Росії.