Заради двох диктаторів у місті-мільйоннику вирубили зв'язок та інтернет: бояться замаху й тягнуться до вогню

У місті встановили металеві огорожі, перекрили дороги та закрили музеї

У Волгограді через приїзд Путіна та Лукашенка виникли серйозні проблеми з інтернет-зв'язком: мережа не працює, термінали не функціонують, а мобільний зв'язок виявився ненадійним. Місцеві жителі масово скаржаться на перебої з сигналом.

Як повідомляють росЗМІ, особливо складна ситуація — у Центральному та Червоножовтневому районах. Зі слів очевидців, це стостерігається з ранку 29 квітня.

""Теле2" у Червоножовтневому районі глушать. Тільки дзвінки залишилися, інтернету немає зовсім."Мегафон" теж відвалився — Металургів, Рєпіна, 39-та Гвардійська", — зазначили користувачі. Інші користувачі зазначають проблеми й у Ворошиловському районі, де пропав доступ до інтернету. "Можу лише писати повідомлення, але нічого не виходить у соцмережах", — скаржаться вони.

Люди також помітили збої у зв'язку на Спартанівці, де взагалі не можна було здійснити дзвінок, а в інших районах інтернет працював нестабільно. Водночас у прес-службі "Мегафону" запевнили, що їхня мережа "працює в нормальному режимі" і що проблеми могли виникнути "через зовнішні фактори".

Збої в інтернет-сигналі почалися ще 28 квітня, під час відкриття міжнародного форуму "Велика спадщина — спільне майбутнє", на якому перебувають понад 500 учасників з 20 країн. Сьогодні, 29 числа, місто готується до приїзду Путіна та Лукашенка. У центрі Волгограда встановили металеві огорожі, перекрили дороги, закрили музей "Сталінградська битва" і "Мамаєв курган", а ціни на таксі різко зросли. У російських пабліках повідомили, що політики поклали вінки до вогню на місцевих пам'ятних заходах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що запропоноване президентом Росії "перемир’я" на 8–11 травня є радше спробою убезпечити себе від можливих ударів з боку ЗСУ. Володимир Путін прагне без перешкод провести святковий парад до Дня перемоги на Червоній площі й не турбуватися про ймовірну атаку безпілотників.