Путін хизується зброєю, якою вбиває українців. Колони військової техніки вже рушили на Червону площу (фото та відео)

"Шабаш" Путіна проходить в умовах безпрецедентних заходів безпеки

Парад у Москві на 9 травня заплановано на 10 годину. Цього року він буде наймасштабнішим за час вторгнення Росії в Україну, проте скромнішим за інші ювілейні паради.

Яка техніка братиме участь у параді

Про це пише російське видання "Агентство". Судячи з відео з репетицій, це будуть танки, БМП та БТРи. Також планують продемонструвати кілька новинок із сухопутної техніки. Зазначається, що після 2022 року нове озброєння почало з'являтися на Червоній площі рідше. Це пояснюється значними втратами армії РФ у техніці.

Крім того, значно менше буде авіаційної техніки. Усього 27 одиниць, 12 з яких – безпілотники. Російська армія демонструватиме "Герані", "Ланцети", "Орлани" та "Гарпії". Але показуватимуть їх не в небі, а просто провезуть вантажівками. Червоною площею проїдуть навіть зенітно-ракетні системи С-400, які зазвичай захищають резиденції Путіна.

Військова техніка вже рушила на Червону площу — що помітили

В мережі показали, що на парад їде бронеавтомобіль підвищеної захищеності "Тайфун", який вважається одним із найдорожчих в армії окупантів (оцінюється у 2,5 мільйони доларів). Прийнятий на озброєння у 2014 році.

Також в бік Червоної площі проїхала колона танків Т-80. Основний бойовий танк виробництва СРСР та перший у світі серійний танк з єдиною газотурбінною силовою установкою. Був прийнятий на озброєння радянської армії у 1976 році. створювався з метою наздогнати НАТО.

У параді братиме участь і російський оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", який армія РФ використовує для вбивства українців. Дальність ураження щонайменше 500 кілометрів. До складу комплексу входять два типи ракет: балістичні та крилаті.

Також глава РФ Володимир Путін похизується своїми безпілотниками, якими він вбиває українських жінок та дітей в тилу. Їх вже повезли на Червону площу.

Як розповідав "Телеграф", Путін настільки боїться замаху на себе чи учасників параду 9 травня, що в російській столиці запровадили безпрецедентні обмеження. На День перемоги в Москві планують повністю відключити не лише мобільний інтернет, а й дзвінки та SMS-повідомлення.