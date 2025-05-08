В Москву на парад приїхав "Спінь"? Путін не зміг вимовити ім'я Сі Цзіньпіня (смішне відео)

Подарунки отримав, а ім’я не вивчив

Путін не зміг правильно вимовити ім'я очільника Китаю Сі Цзіньпіня під час зустрічі в Москві, який таки наважився поїхати до російського диктатора на парад. Президент РФ назвав Сі Цзіньпіна чимось схожим на "Сіпіня".

Конфуз стався на початку переговорів у Кремлі, де зібралися великі команди чиновників обох країн. Сі прибув до Москви на кілька днів та візьме участь у параді 9 травня.

Китай постачає зброю Росії для війни проти України, а російський лідер навіть не спромігся запам'ятати правильну вимову імені свого головного союзника.

Та це не перший такий його конфуз — раніше він переплутав прізвище президента Казахстану, радянську композиторку Пахмутову зі своїм другом Патрушевим і не тільки.

До речі, після зустрічі з главою Китаю Путін заявив, що у параді на Красній площі братиме участь розрахунок військовослужбовців Китаю. "Разом із китайськими друзями твердо стоїмо на варті історичної правди, захищаємо пам'ять про події тих років, протидіємо сучасним проявам неонацизму і мілітаризму", – заявив глава Кремля.

Нагадаємо, зустріч Путіна з китайським лідером відбувається напередодні запланованого на п'ятницю параду в Москві, куди прибули й інші гості російського президента. Сербський президент облетів майже всю Євразію, щоб побачити главу Кремля, оскільки його майже всюди не пропускали.