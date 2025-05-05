Який вигляд має репетиція параду в Москві, яку техніку покаже Путін і які висновки вже можна зробити

Сучасної техніки на параді буде достатньо, щоб показати гостям з Венесуели та Буркіна-Фасо російську військову міць

У російській столиці відбулася друга репетиція параду на честь 9 травня, напередодні якого "захворіли" відразу два європейські лідери. Під час підготовчих заходів у місті традиційно перекривали вулиці.

Також у Москві та області обмежили мобільний зв’язок та інтернет для "забезпечення безпеки" під час підготовки до параду. Абоненти всіх мобільних операторів нарікали на збої зв’язку. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У репетиції параду задіяли історичні танки Т-34, які почали випускатися серійно 1940 року. 1945 року Радянська армія штурмувала Берлін саме на цій техніці.

У заході брали участь танки Т-90М "Прорив", бронетранспортери "Курганець", БМП-3, ЗРК С-400, ВТРК "Іскандер", ядерні ракетні комплекси "Ярс". Більшість озброєнь, які будуть продемонстровані на Червоній площі, використовується у війні проти України.

На репетиції бачили ударні безпілотники Shahed 136, які росіяни називають "Герань-2". Щоночі нальоти "шахедів" стають причиною загибелі мирних українців, у тому числі дітей, які мешкають у різних містах.

По центру російської столиці пройшли курсанти військових академій та вишів, парадні розрахунки залізничних військ, Росгвардії, Військово-морського флоту та МНС, а також учасники бойових дій в Україні. Загалом у параді візьмуть участь понад 10 тисяч військовослужбовців.

Очікується, що у 2025 році над Червоною площею 9 травня пройдуть строєм бойові літаки та гелікоптери російської армії. В останні три роки повітряна частина параду скасовувалась з різних причин.

Очевидці зняли на відео репетицію за участю авіації, яка проходила окремо. На кадрах можна побачити шість літаків, що летять над Москвою, що традиційно малюють триколор.

Відомо, що у тренувальному польоті брали участь Су-30СМ, МіГ-29 та група із шести Су-25.

Що кажуть експерти

"З тих відео, що є у відкритому доступі, можна припустити, що на параді 9 травня буде показана історична техніка часів Другої світової війни. Зокрема, танки Т-34. Також планується проходження сучасної техніки. Наприклад, "броні" на гусеничній платформі "Армата" та колісної "Бумеранг", а також танків Т-90", – розповів військовий оглядач Денис Попович.

Він також вважає, що, мабуть, покажуть і найбільш "свіжу" російську 152-мм САУ "Мальва", виробництво якої почалося 2023 року.

"Сучасної техніки на параді буде достатньо, щоб показати гостям з Венесуели та Буркіна-Фасо російську військову міць. Тільки на фронті швидше з’являться Т-34, ніж щось на платформі "Армата", – резюмував Попович.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив у коментарі "Телеграфу", що яку техніку показуватиме Кремль 9 травня, питання другорядне, головне, з чим ми підійдемо до цієї дати. За його словами, майбутнє війни повністю залежить від розвитку подій до та після 9 травня.

Раніше ми писали, що росіяни посилюють систему протиповітряної оборони Москви, перетворюючи її на справжній укріплений бастіон напередодні 9 травня.