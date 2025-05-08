"Перемир'я" Путіна почалося з парадоксу: що відбувається на фронтах і не тільки

Росіяни не запускали вночі ракет та дронів

"Перемир’я", яке оголосив президент Росії Володимир Путін з нагоди 80-річчя Дня перемоги, нібито розпочалося з 00:00 8 травня. У Кремлі обіцяли, що не провадитимуть бойових дій до 11 травня.

"Телеграф" розбирався в тому, чи дотримуються росіяни свого ж "перемир’я", чи пропозиція Путіна виявилася черговим фарсом.

Коротка передісторія:

28 квітня Володимир Путін оголосив "перемир’я" з нагоди 80-річчя Дня перемоги. За його словами, російські війська нібито не провадитимуть бойових дій з 8 до 11 травня;

оголосив "перемир’я" з нагоди 80-річчя Дня перемоги. За його словами, Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Путіна, заявивши, що у Москві хочуть лише тиші для параду, а не реального миру;

розкритикував пропозицію Путіна, заявивши, що у Москві хочуть лише тиші для параду, а не реального миру; Україна у відповідь запропонувала 30-денне припинення вогню замість парадного "перемир’я" Путіна;

замість парадного "перемир’я" Путіна; У Росії проігнорували пропозицію;

3 травня Зеленський поставив крапку у питанні "перемир’я" . Він зазначив, що Україна не може забезпечити безпеку світових лідерів у Москві на параді 9 травня. Однак додав, що якщо росіяни справді готові до реального припинення вогню, вони повинні підтримати американську стратегію. І в такому разі "режим тиші" має тривати 30 днів, а не лише для проведення параду;

у Москві на параді 9 травня. Однак додав, що якщо росіяни справді готові до реального припинення вогню, вони повинні підтримати американську стратегію. І в такому разі "режим тиші" має тривати 30 днів, а не лише для проведення параду; 6 травня офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що перемир’я розпочнеться опівночі з 7 на 8 травня — на 72-ї години;

офіційний представник МЗС Росії підтвердила, що перемир’я розпочнеться 7 травня Зеленський підтвердив, що пропозиція про перемир’я з РФ на 30 днів залишається в силі.

Опівніч

О 00:00 8 травня "перемир’я", запропоноване Путіним, офіційно набрало чинності. Це підтвердив речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитували РосЗМІ.

"Вогонь буде припинено, але у разі, якщо взаємності з боку "київського режиму" не буде, і продовжуватимуться спроби завдання ударів по російських позиціях або об’єктах, то відразу ж даватиметься адекватна відповідь", — заявив він.

Варто зазначити, що з 23:00 у повітрі Україні справді настала тиша. Востаннє про небезпеку Повітряні сили ЗСУ попереджали о 23:01 (загроза КАБ у Сумській області).

Проте тиша перервалася вже о 2:39. І з того часу тривоги не вщухають. Ракетні або дронові удари вночі були відсутні, але ворог атакував авіабомбами.

Перша (з відомих нам) жертва "перемир’я"

Близько 03:00 у Миколаївській громаді Сумського району ворог скинув, за попередніми даними, керовану авіаційну бомбу на домоволодіння мирних жителів.

Загинула 55-річна жінка, її 24-річний син отримав поранення. За пів години ворог скинув ще одну бомбу на цивільну інфраструктуру Ворожбянської громади Сумського району. Поранено 70-річну жінку.

Ранок

07:00 Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Сили оборони України нібито отримали вказівку приєднатися до перемир’я.

Військові трьох підрозділів Збройних Сил України, що діють на Покровському напрямку та на півдні, підтвердили "Суспільному", що вони отримали розпорядження відкривати лише вогонь у відповідь.

При цьому, як випливає із матеріалу, таке розпорядження нібито могли отримати не всі. Так, наприклад, захисники з 93-ї бригади "Холодний Яр" заявили журналістам, що не отримували від свого командування таких розпоряджень.

07:05 Російські війська прицільно атакували дроном автомобіль мирних жителів у Харківській області. Постраждали троє жінок 18, 30 та 58 років.

11:00 Російські війська продовжують терор мирного населення попри "перемир’я"

Ворог вдарив дроном по службовому автомобілю одного з комунальних підприємств. Постраждали двоє людей.

11:30 З початку доби на російсько-українському фронті зафіксували понад 50 боїв, зокрема у Донецькій та Луганській областях — спікер оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворог менш активний. На деяких напрямках боєзіткнень зранку не було, але були активні боєзіткнення на низці (інших — ред.), тому про якесь "перемир'я" ми знову таки не говоримо", — сказав він.

Опівдні

Глава МЗС України Андрій Сибіга опублікував повідомлення, в якому заявив, що "перемир’я" Путіна — фарс. Такий пост він написав у мережі після спілкування з військовим командуванням України.

Як відзначив голова МЗС, з опівночі до півдня Російська Федерація (РФ) 734 рази порушила режим припинення вогню та здійснила 63 штурмові операції. Серед них:

23 штурмові операції тривають;

586 обстрілів було здійснено проти позицій українських бійців. 464 з них із застосуванням важкого озброєння;

176 ударів із застосуванням дронів;

10 авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб (КАБ).

"Ми належним чином реагуємо на всі атаки та ділимося всією актуальною інформацією про порушення Росією режиму припинення вогню зі Сполученими Штатами, ЄС та європейськими партнерами, усіма іншими державами та міжнародними організаціями. Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, якщо він навіть свого слова не дотримає", — сказав він.

13:00 Офіцер ЗСУ, комбат 422-го батальйону Микола Колесник повідомив, що його батальйон працює у штатному режимі і не має жодних обмежень щодо роботи.

Ситуація на фронтах

DeepState

13:00 "8 травня мало б початися "пєрєміріє", але чи є воно таким — ні. Ворог продовжує здійснювати обстріли, зокрема, сильні удари були нанесені по Сумщині", — пишуть у спільноті.

На лінії бойового зіткнення, за інформацією DeepState, спостерігається така сама ситуація і жодного перемир’я немає.

"Зокрема, з тих напрямків, де ми уточнювали обстановку більшість зазначили, що ворог проводить активні штурмові дії, застосовує FPV-дрони, скиди, артилерію та авіацію скидаючи КАБи. На багатьох ділянках вороги навіть не обговорювали ніяких наказів про "перемир'я" "припинення вогню" тощо", — йдеться в повідомленні.

Найважча ситуація на ранок була на Сумщині

"Там активно застосовуються КАБи інші засоби ураження і не припинялися штурмові дії", — пишуть аналітики.

Ситуація на інших напрямках за даними DeepState:

Також не було суттєвих змін у Харківській області , зокрема, на півночі області ворог активно застосовував FPV-дрони та скиди;

, зокрема, на півночі області ворог активно застосовував FPV-дрони та скиди; На сході проводив штурмові дії і так само застосовує дрони;

проводив штурмові дії і так само застосовує дрони; У районі Лиману ситуація змішана. Є ділянка, де не фіксувалася активність противника, але в основному особливих змін не відбулося — противник робить активні штурмові дії, застосовує дрони та обстрілює;

ситуація змішана. Є ділянка, де не фіксувалася активність противника, але в основному особливих змін не відбулося — противник робить активні штурмові дії, застосовує дрони та обстрілює; За попередньою інформацією, у районі Костянтинівки є ділянки, де спостерігається тиша, але фіксувалася активність авіації;

є ділянки, де спостерігається тиша, але фіксувалася активність авіації; На стику Торецького та Покровського відрізка , де ворог попередньо мав успіхи в районі Новооленівки, Олександрополя, Старої Миколаївки, Сухої Балки росіяни не збираються зупинятися і продовжують розвивати просування, тож там активно задіюються дрони, здійснюються обстріли, проводяться штурмові дії;

, де ворог попередньо мав успіхи в районі Новооленівки, Олександрополя, Старої Миколаївки, Сухої Балки росіяни не збираються зупинятися і продовжують розвивати просування, тож там активно задіюються дрони, здійснюються обстріли, проводяться штурмові дії; Не спокійно і на Покровському відтинку та в районі Курахового, зокрема, активно працює артилерія;

та в районі Курахового, зокрема, активно працює артилерія; Доволі спокійна обстановка на півдні, де багато підрозділів зазначило про "дотримання тиші".

"З основного — "перемир'я" вже не таке, яке було в квітні, росіяни не танцюють з білими прапорами на позиціях, не проводять таких активних дій по ротаціях, підвозу провізій тощо. Зменшилася активність застосування КАБів як і того разу", — зазначили в DeepState.

Інформація Генштабу

16:00 За даними українських військових, російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень.

Найбільше атак спостерігалося на Покровському напрямку – 41.

Варто зазначити, що цифра, яку наводить Генштаб станом на 16:00 більша, ніж у попередні дні в той же час. Зазначається, що зараз їх було зафіксовано 117, а, наприклад, 7 травня повідомлялося про 93 зіткнення. 6 травня, знову ж таки станом на 16:00, фіксувалося 79 боїв.

Виходить, що під час "перемир'я" кількість боїв навпаки зросла. Таким фактом, мабуть, можна підсумувати цей матеріал на тему "перемир’я".

Раніше ми писали про те, що насправді криється за ініціативою Путіна.