Путин хвастается оружием, которым убивает украинцев. Колонны военной техники уже двинулись на Красную площадь (фото и видео)

"Шабаш" Путина проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности

Парад в Москве на 9 мая запланирован на 10 часов. В этом году он будет самым масштабным за время вторжения России в Украину, однако скромнее других юбилейных парадов.

Какая техника примет участие в параде

Об этом пишет российское издание "Агентство". Судя по видео с репетиций, это будут танки, БМП и БТРы. Также планируют продемонстрировать несколько новинок сухопутной техники. Отмечается, что после 2022 новое вооружение начало появляться на Красной площади реже. Это объясняется значительными потерями армии РФ в технике.

Кроме того, гораздо меньше будет авиационной техники. Всего 27 единиц, 12 из которых – беспилотники. Российская армия будет демонстрировать "Герани", "Ланцеты", "Орланы" и "Гарпии". Но будут показывать их не в небе, а просто провезут грузовиками. По Красной площади проедут даже зенитно-ракетные системы С-400, обычно защищающие резиденции Путина.

Военная техника уже двинулась на Красную площадь — что заметили

В сети показали, что на парад едет бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун", который считается одним из самых дорогих в армии оккупантов (оценивается в 2,5 миллиона долларов). Принят на вооружение в 2014 году.

Также в сторону Красной площади проехала колонна танков Т-80. Основной боевой танк производства СССР и первый в мире серийный танк с единой газотурбинной установкой. Был принят на вооружение советской армии в 1976 году. создавался с целью догнать НАТО.

В параде примет участие и российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", который армия РФ использует для убийства украинцев. Дальность поражения не менее 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Также глава РФ Владимир Путин похвастается своими беспилотниками, которыми он убивает украинских женщин и детей в тылу. Их уже повезли на Красную площадь.

Как рассказывал "Телеграф", Путин настолько боится покушения на себя или участников парада 9 мая, что в российской столице ввели беспрецедентные ограничения. В День победы в Москве планируют полностью отключить не только мобильный интернет, но и звонки и SMS-сообщения.