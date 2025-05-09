Ватикан забрав славу Путіна. Меми про парад у Москві ширяться мережею

З'явилися меми про парад

Парад у Москві 9 травня відзначився тим, що глава Росії Володимир Путін принизив Олександра Лукашенка — самопроголошеного президента Білорусі. Тим часом в мережі публікують меми про черговий "шабаш" Путіна.

"Телеграф" зібрав найяскравіші з них. Зокрема жартують, що Ватикан відібрав славу Путіна, обравши напередодні нового Папу Римського. Адже увага світу прикована саме до подій у Ватикані, про це значно більше пишуть ЗМІ, ніж про російський парад.

Відомо, що Путін дуже боявся нападу чи провокації на параді. Це також стало приводом для жартів.

Також показують, який насправді має бути військовий парад у Росії. В кращому разі — самотній Путін, окупанти без кінцівок та побита техніка, в гіршому — чорні пакети.

На параді у Москві були присутні військові злочинці — Путін, Лукашенко, глава МЗС РФ Сергій Лавров. Вони мають носити тюремні роби.

Крім того, українці та не лише, візуалізують справжній парад на Червоній площі. Армія, яка вбиває дітей та жінок не має жодного приводу для гордості.

Як розповідав "Телеграф", росіяни запустили фейк, що українці нібито сумують за парадом на 9 травня. Проте викрили самі себе.