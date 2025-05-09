Не лише КНДР та Білорусь. Які іноземні армії взяли участь у параді в Москві (фото та відео)
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Військові низки країн стали поруч з армією-вбивцею
Парад у Москві 9 травня відвідали 13 парадних іноземних розрахунків дружніх Росії країн. Вони урочистим маршем пройшли Червоною площею.
Як повідомляють росЗМІ, у параді глави РФ Володимира Путіна взяли участь військові з Китаю, КНДР, Єгипту, В'єтнаму, М'янми, Лаоса, Монголії. Також там пройшли колонами військові Азербайджану, Киргизії, Казахстану, Білорусі, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану.
Цікаво, що парадні розрахунки "дружніх країн" пішли Червоною площею одразу за вихованцями Московського військово-музичного училища імені генерал-лейтенанта Валерія Халілова, які відкрили парад. Азербайджанців, що взяли участь у параді у росЗМІ назвали "командос". Єгипет був представлений військовою поліцією.
Варто зазначити, що на своєму "шабаші" Путін похизувався зброєю, якою вбиває українців. Центром Москви проїхали БМП та БТРи, танки Т-80, оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер". Також туди привезли безпілотники, якими російська армія вбиває жінок та дітей у тилу.
Як розповідав "Телеграф", під час військового параду 9 травня Путін виголосив промову, наповнену історичними перекрученнями. Він приписав перемогу у Другій світовій війні виключно російським військам, ігноруючи вклад інших республік колишнього СРСР.