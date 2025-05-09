Військові низки країн стали поруч з армією-вбивцею

Парад у Москві 9 травня відвідали 13 парадних іноземних розрахунків дружніх Росії країн. Вони урочистим маршем пройшли Червоною площею.

Як повідомляють росЗМІ, у параді глави РФ Володимира Путіна взяли участь військові з Китаю, КНДР, Єгипту, В'єтнаму, М'янми, Лаоса, Монголії. Також там пройшли колонами військові Азербайджану, Киргизії, Казахстану, Білорусі, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану.

Казахстан

Лаос

Єгипет

Китай

Білорусь

Цікаво, що парадні розрахунки "дружніх країн" пішли Червоною площею одразу за вихованцями Московського військово-музичного училища імені генерал-лейтенанта Валерія Халілова, які відкрили парад. Азербайджанців, що взяли участь у параді у росЗМІ назвали "командос". Єгипет був представлений військовою поліцією.

Варто зазначити, що на своєму "шабаші" Путін похизувався зброєю, якою вбиває українців. Центром Москви проїхали БМП та БТРи, танки Т-80, оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер". Також туди привезли безпілотники, якими російська армія вбиває жінок та дітей у тилу.

Як розповідав "Телеграф", під час військового параду 9 травня Путін виголосив промову, наповнену історичними перекрученнями. Він приписав перемогу у Другій світовій війні виключно російським військам, ігноруючи вклад інших республік колишнього СРСР.