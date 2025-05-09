На їхніх руках - кров українців. На параді Путіна помітили відомих військових злочинців (фото)

Серед учасників шоу 9 травня — ті, хто причетний до вбивств українців, зокрема у Маріуполі

У параді в Москві взяли участь 1,5 тисячі російських військових, які залучені до так званої СВО — війні проти України. Та серед гостей було чимало тих, хто повноправно може претендувати на роль військових злочинців.

Зокрема, на параді були північнокорейські військові. Вони не крокували Червоною площею, бо здебільшого їх перекинули на війну знову. Але очільники були приступні. Зокрема — генерал Корейської народної армії Кім Йон Бок, який командує військами КНДР у Росії. Кім Йон Бок — один із керівників армії Північної Кореї. За словами представника України в ООН Сергія Кислиці, Кім очолив групу з близько 500 північнокорейських військових. Разом із ним приїхали ще двоє генералів — очільник розвідки Рі Чхан Хо та начальник оперативного управління Сін Кум Чхоль.

Корейські військові в першому ряду на параді в Москві

Путін та Кім Йон Бок

Ще один військовий якого вдалось упізнати — Владислав Головін із позивним "Струна". Командир штурмвзводу 810-ї бригади морпіхів РФ, він безпосередньо брав участь у вбивствах цивільних у Маріуполі, йдеться на сайті "Миротворець". У 2022-му втратив ногу на міні — за це отримав зірку "героя Росії". Російська пропаганда зробила з нього "взірець" для молоді, яку готують на фронт як гарматне м’ясо. Бригада "героя" фігурує у численних злочинах: страти, хімзброя, облога Маріуполя.

Фото Головіна за сайту про героїв Росії

Головін сидів неподалік Путіна на параді

Ще одна злочинець на параді — Ахра Авидзба "Абхаз" — найманець із 2014 року. Приїхав в Україну, щоб воювати на боці російських військових, брав участь у боях під Шахтарськом, Іловайськом, Дебальцевим, штурмував Донецький аеропорт. Засновник і командир незаконного збройного формування "Пятнашка". Згодом очолив відділ ракетно-артилерійського озброєння так званої "ДНР". У 2020 році став радником президента Абхазії з міжнародних питань. Нагороджений бойовиками за жорстокість до українських цивільних, пише "Миротворець". З 2021 перебуває в розшуку СБУ.

Арха Авидзба

Арха Авидзба на кадрі з трансляції параду

"Телеграф" зауважує, що два з трьох військових злочинця знаходились до Путіна ближче, аніж його соратник Олександр Лукашенко. Того відсадили до прем'єра Вірменії, з якими у нього конфлікт.