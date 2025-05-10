У Путіна звинуватили Україну в небажанні переговорів та назвали умову перемир'я. У РНБО уже відповіли

Кремль, як завжди, перекручує та бреше

Прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна нібито "уникає переговорів". За його словами, умова Росії для припинення вогню — зупинка постачання зброї Києву.

Про це Пєсков сказав в інтерв'ю телеканалу ABC News. Речник Кремля заявив, що Путін підтримав припинення вогню, проте він має умови.

Росія звинувачує Україну в небажанні вести переговори

"Україна уникає переговорів. Припинення вогню було підтримане президентом Путіним, але він поставив кілька запитань. Нині на фронтах спостерігається певна динаміка, російські війська наступають і наступають доволі впевнено. Якщо говорити про припинення вогню, то що ми маємо робити з постачанням зброї для України зі США та європейських країн?", — зазначив Пєсков.

Як аргумент він видав звичні тези російської пропаганди. Речник Кремля, як зазвичай, перекрутив факти, намагаючися виставити агресором саме Київ.

"Інакше Україна продовжить свою мобілізацію, додасть ще військових на поле бою, використовуватиме цей час для тренування нових військових, які вже відпочивають. Президент Путін робить все можливе, щоб вирішити цю проблему та врегулювати цей конфлікт дипломатичним шляхом", — брехливо заявив Пєсков.

У РНБО відповіли на абсурдні заяви Пєскова

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко відповів на чергові брехливі закиди Кремля. Він пояснив, що Москва висуває абсурдні умови лише для того, щоб ослабити Україну та продовжити агресію.

"Логіка Москви: ви відмовтесь від зброї, а ми погодимось на 30 днів, правда фронт зупиняти не будемо, в КНДР і далі будемо брати боєприпаси, ну і через 30 днів теж не зупинимось та придумаємо як продовжити війну далі. Не знаю, на кого це розраховано. Росія продовжує показувати, що миру не хоче", — написав він у Telegram.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Дональд Трамп поскаржився, що війна в Україні, це — зростаюче розчарування, яке не дає йому спати ночами. Під час виступу перед провідними донорами у своєму клубі у Флориді, він заявив, що глава Росії Володимир Путін не хоче припинення війни і йому складно вести з ним переговори, адже той хоче все й одразу.