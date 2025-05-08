Рус

Переговори Путіна та Зеленського можливі? Експосол Чалий звернув увагу на один нюанс

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Зеленський та Володимир Путін Новина оновлена 08 травня 2025, 17:40
Володимир Зеленський та Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграфу"

Висловився і про місце компромісу у переговорах

Українців уже тривалий час цікавить питання: чи відбудуться прямі переговори президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна. До того ж дехто і досі вірить у можливість компромісу.

Як зазначив надзвичайний та повноважний посол України, керівник Українського медіацентру Валерій Чалий в інтервʼю NEWSROOM, на ці питання є доволі конкретні відповіді. За його словами, деякі українці і досі мають ілюзію щодо переговорів.

"У нас навіть з погляду прийнятих внутрішніх рішень Ради Національної безпеки і оборони, прийняте рішення, що президент України не буде вести перемовини з президентом Росії. Все", — каже Чалий.

Тут слід враховувати, що переговори — це дипломатичний процес, який не відбувається на рівні розмов тет-а-тет двох лідерів. Тобто, якби зустріч Зеленського з Путіним мала місце, то вона б не вирішила питання укладення миру одномоментно.

До того ж, за словами Чалого, Кремль і досі вважає, що може змусити Київ погодитись на мир на його умовах. Хоча враховуючи ситуацію з Майданом у 2013 років, Росія та Захід вже давно мають зрозуміти, що Україна не піде на поступки, які суперечитимуть її державності.

"Вони дуже дивні люди в цьому плані. Вони насправді не розуміють і не розуміли природу Майдану. Від слова зовсім, ні американці, ні європейці", — каже експосол.

Він підкреслює, що Україна неабияк близько розміщена до Росії і це впливало і впливає на її життя, особливо в умовах повномасштабного вторгнення.

"У цих умовах — це питання нашого життя, виживання. І в цих умовах, я нагадаю просто, коли був Майдан теж пропонувався компроміс", — додав Чалий.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінити хід війни на користь України. Чалий розкрив кілька нюансів.

Теги:
#Росія #Переговори #Війна #Володимир Путін #Володимир Зеленський