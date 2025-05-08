Переговори Путіна та Зеленського можливі? Експосол Чалий звернув увагу на один нюанс

Висловився і про місце компромісу у переговорах

Українців уже тривалий час цікавить питання: чи відбудуться прямі переговори президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна. До того ж дехто і досі вірить у можливість компромісу.

Як зазначив надзвичайний та повноважний посол України, керівник Українського медіацентру Валерій Чалий в інтервʼю NEWSROOM, на ці питання є доволі конкретні відповіді. За його словами, деякі українці і досі мають ілюзію щодо переговорів.

"У нас навіть з погляду прийнятих внутрішніх рішень Ради Національної безпеки і оборони, прийняте рішення, що президент України не буде вести перемовини з президентом Росії. Все", — каже Чалий.

Тут слід враховувати, що переговори — це дипломатичний процес, який не відбувається на рівні розмов тет-а-тет двох лідерів. Тобто, якби зустріч Зеленського з Путіним мала місце, то вона б не вирішила питання укладення миру одномоментно.

До того ж, за словами Чалого, Кремль і досі вважає, що може змусити Київ погодитись на мир на його умовах. Хоча враховуючи ситуацію з Майданом у 2013 років, Росія та Захід вже давно мають зрозуміти, що Україна не піде на поступки, які суперечитимуть її державності.

"Вони дуже дивні люди в цьому плані. Вони насправді не розуміють і не розуміли природу Майдану. Від слова зовсім, ні американці, ні європейці", — каже експосол.

Він підкреслює, що Україна неабияк близько розміщена до Росії і це впливало і впливає на її життя, особливо в умовах повномасштабного вторгнення.

"У цих умовах — це питання нашого життя, виживання. І в цих умовах, я нагадаю просто, коли був Майдан теж пропонувався компроміс", — додав Чалий.

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінити хід війни на користь України. Чалий розкрив кілька нюансів.