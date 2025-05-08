"США вийдуть з переговорів, якщо…": Венс озвучив несподівану межу для Кремля

Наступником кроком США буде спроба звести Україну та РФ до перемовин

США не хочуть розпаду України й не погодяться на те, щоб Росії віддали території, які вона ще не окупувала. Саме це — одна із вимог початкового мирного плану, який Росія представила для Сполучених Штатів.

Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, коментуючи можливість мирних переговорів щодо завершення війни. Разом з тим, він назвав прогресом сам факт, що росіяни взагалі запропонували цей мирний план.

"Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною. Але Росія не може очікувати, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала", — зазначив Венс.

Венс визнав, що Вашингтон підтримує початок переговорного процесу, назвавши війну "абсурдною" та такою, що вже забрала надто багато життів з обох сторін. При цьому він наголосив: "Ми будемо продовжувати розмови.США вийдуть з переговорів щодо України, якщо Росія не вестиме їх добросовісно".

За словами Венса, американська адміністрація очікує на готовність Росії та України погодитися хоча б на базові принципи діалогу. "Це дуже важливо, бо обидві сторони дають нам свої пропозиції, але між ними залишається велика прірва. Наступний крок — спробувати її подолати", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що якщо бойові дії завершаться фіксацією нинішньої лінії фронту, це потенційно ускладнить процес вступу України до Європейського Союзу. Попри це, згідно з офіційними оцінками, Київ має шанс досягти членства в ЄС уже до кінця цього десятиліття.