У Путина обвинили Украину в нежелании переговоров и назвали условие перемирия. В СНБО уже ответили

Кремль, как всегда, искажает факты и лжет

Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы "избегает переговоров". По его словам, условие России для прекращения огня – остановка поставок оружия Киеву.

Об этом Песков сказал в интервью телеканалу ABC News. Спикер Кремля заявил, что Путин поддержал прекращение огня, однако у него есть условия.

Россия обвиняет Украину в нежелании вести переговоры

"Украина избегает переговоров. Прекращение огня было поддержано президентом Путиным, но он задал несколько вопросов. В настоящее время на фронтах наблюдается определенная динамика, российские войска наступают и наступают достаточно уверенно. Если говорить о прекращении огня, то что мы должны делать с поставкой оружия для Украины из США и европейских стран?", — отметил Песков.

В качестве аргумента он выдал привычные тезисы российской пропаганды. Спикер Кремля, как обычно, извратил факты, пытаясь выставить агрессором именно Киев.

"Иначе Украина продолжит свою мобилизацию, добавит еще военных на поле боя, будет использовать это время для тренировки уже отдыхающих военных. Президент Путин делает все возможное, чтобы решить эту проблему и урегулировать этот конфликт дипломатическим путем", — лживо заявил Песков.

В СНБО ответили на абсурдные заявления Пескова

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко ответил на очередные лживые упреки Кремля. Он объяснил, что Москва выдвигает абсурдные условия только для того, чтобы ослабить Украину и продолжить агрессию.

"Логика Москвы: вы откажитесь от оружия, а мы согласимся на 30 дней, правда фронт останавливать не будем, в КНДР и дальше будем брать боеприпасы, ну и через 30 дней тоже не остановимся и придумаем как продолжить войну дальше. Не знаю, на кого это рассчитано. Россия продолжает показывать," Россия продолжает показывать, что мира не хочет", — написал он в Telegram.

Как сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп пожаловался, что война в Украине, это растущее разочарование, которое не дает ему спать по ночам. Выступая перед ведущими донорами в своем клубе во Флориде, он заявил, что глава России Владимир Путин не хочет прекращения войны и ему сложно вести с ним переговоры, ведь тот хочет все и сразу.