Хто допоможе завершити війну: Сікорський назвав нових можливих посередників

Пекін і Анкара – нові можливі посередники в українсько-російських переговорах

Туреччина і Китай можуть стати посередниками в мирних переговорах між Росією та Україною замість США. Обидві країни мають вплив на Москву та можуть допомогти у вирішенні конфлікту.

Про це заявив голова польського МЗС Радослав Сікорський на пресконференції після неформального саміту міністрів закордонних справ. Дипломат вважає, що зокрема Китай має достатньо впливу, щоб змусити Росію піти на поступки.

Міністр закордонних справ Польщі наголосив, що бажає Сполученим Штатам успіху в посередництві, але потрібно мати й альтернативні варіанти. За словами Сікорського, якщо американські зусилля не принесуть результатів, роль миротворців можуть перебрати інші країни.

"Туреччина, яка досі має канали зв'язку. І понад усе, Китайська Народна Республіка, яка єдина має засоби, щоб змусити Путіна до переговорів та зменшити свої вимоги", – зазначив польський міністр.

Анкара вже має успішний досвід посередництва між Україною та Росією. Саме в Стамбулі у березні 2022 року відбулися переговори між делегаціями двох країн. Також завдяки турецькій дипломатії було укладено зернову угоду.

Президент США Дональд Трамп раніше теж висловлював думку про можливе залучення Китаю до мирного процесу. В одній із заяв він згадував, що може попросити Пекін сприяти врегулюванню війни в Україні.

Китай у своєму "мирному плані" закликає до негайного початку переговорів і досягнення повного припинення вогню. Нещодавно після зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна було заявлено, що для вирішення конфлікту "необхідно усунути його першопричини".

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