Понад 150 тисяч людей заблоковані в Іспанії через токсичну хмару (відео)

Хмара висить над Каталонією— мешканців п’яти міст ізолювали

У суботу 10 травня в прибережному місті Віланова-і-ла-Желтру південніше Барселони спалахнув склад хімікатів компанії, що виготовляє засоби для чищення басейнів. Пожеже спалахнула вночі. На складі було щонайменше 70 тонн таблеток хлору. Вони вигоріли та утворилась токсична хмара, яку не можуть розвіяти.

Як повідомляє Público Radiotelevisión Española, активовано хімічний протокол. П'ять муніципалітетів закриті на локдаун: Віланова-і-ла-Желтру, Сант-Пере-де-Рібес, Кубельєс (Барселона) та Куніт і Калафель (Таррагона), а також район Рокетес. Мешканцям не можна виходити з дому, відкривати вікна, вмикати кондиціонери. Це понад 150 000 людей.

Наразі (станом на 13:30 по Україні) пожежу ще не загасили. Вона палає вже 10 годин. 60 пожежників та 20 спецмашин наразі працюють над її усуненням. Наразі про витік хлору не звітують, однак дим містить шкідливі для дихання речовини.

Через пожежу та токсичну хмару зупинено рух потягів у районі, перекрито дві траси, скасовані масові заходи в неділю та закриті місцеві ринки. Влада Каталонії обіцяє скасувати обмеження, щойно токсична хмара розсіється.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не тільки техногенні катастрофи загрожують людству. Клімат невпинно змінюється і в Україні все частіше фіксують смерчі та інші прояви стихії — їх тільки більшатиме.