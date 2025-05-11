Вежа "Кремля" впала на росіянку під час параду і скинула її з машини (курйозне відео)

У мережі вже встигли висміяти інцидент

У Хабаровському краї Росії на параді 9 травня з автомобільної платформи просто на людину впала "вежа Кремля". Поки машина їхала вперед, червона зірка на макеті зачепилася за гірлянду і вся конструкція впала. Під нею опинилася жінка у формі радянської армії часів Другої світової війни, яка впала разом із макетом.

Відповідне відео на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) показав російський опозиційний політик Андрій Пивоваров. Також цей ролик опублікували місцеві ЗМІ, які також підтвердили, що цей випадок був у Хабаровському краї.

"Символічно і чудово. Сонячний, Хабаровський край", — написав Пивоваров.

Увага! Відео містить нецензурні вирази.

Що цікаво, у коментарях у нього запитали "що тут прекрасного?", на що він коротко відповів: "Перетворення важливої події на звітну клоунаду".

Реакція соцмереж

У мережі деякі дивувалися, чому Пивоваров сміється з цієї ситуації і навіть питали його, "на чиєму він боці". А інших цей випадок досить потішив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 9 травня, в Москві пройшов черговий путінський шабаш, присвячений "перемогу" та "демонстрації сили". Іншими словами – Парад до Дня перемоги. Стало відомо, хто зі світових зірок приїхав до Путіна.