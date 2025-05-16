"Рускій мір" не пішов на користь: як зараз виглядає Добронравов зі "Сватів"

Актор помітно постарів і посивів

Один із російських акторів, хто став відомим завдяки серіалу "Свати" в Україні, Федір Добронравов став повним розчаруванням для українців. Публічна підтримка Росії у війні з Україною, схвалення анексії Криму та відвідування окупованих територій зробили його ворогом.

Колишній улюбленець публіки став обличчям пропаганди. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Федора Добронравова зараз.

Українським глядачам він відомий за роллю Івана Будька у серіалі "Свати", який знімався в Україні студією "Квартал 95". Тоді він полюбився завдяки тому, що його персонаж був смішним та добрим дідусем із села.

Що каже про війну Добронравов

У 2014 році актор заявив, що Крим належить Росії. На той момент півострів вже був окупований. Тоді Федір також зазначив, що він підтримує свою країну, а творчі люди мають бути поза політикою. Анексію українського Криму він назвав "історично справедливим та виправленням помилки Хрущова".

У 2014 році Добронравов спровокував бійку з українцями. Тоді він перебував у Таллінні разом із російським режисером Говорухіним. Там вони знімали фільм "Кінець прекрасної епохи"". Федір у стані алкогольного сп’яніння напав на двох громадян України, однією із них була активістка Валентина Бардакова. Внаслідок бійки у неї був заламаний палець. Причиною бійки стало те, що українці підійшли до акторів і запитали, навіщо Говорухін підписав лист на підтримку дій Путіна у Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, Добронравов здійснив візит до лікарні, де лежали російські військові, чим остаточно підтримав війну, яку веде РФ. Тоді він навіть виступив перед окупантами, які чинять геноцид над українцями.

Що зараз із Федором Добронравовим

Актор помітно постарів. Він сильно схуд, осунувся, відростив бороду і посивів. Помітно, що "рускій мір" не пішов йому на користь. На початку 2024 року він повідомив, що йде зі сцени та кіно через серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема операцію на хребті.

Однак у квітні 2025-го у ЗМІ з’явилися кадри з його нових зйомок. Добронравов став героєм однієї із недалеких російських комедій. Путініст ще більше постарів і тепер схожий на старого діда.

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