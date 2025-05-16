"Русский мир" не пошел на пользу: как сейчас выглядит Добронравов из "Сватов"

Актер заметно состарился и поседел

Один из российских актеров, ставший известным благодаря сериалу "Сваты" в Украине, Федор Добронравов стал полным разочарованием для украинцев. Публичная поддержка России в войне с Украиной, одобрение аннексии Крыма и посещение оккупированных территорий сделали его врагом.

Бывший любимец публики стал лицом пропаганды. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Федоре Добронравове сейчас.

Украинским зрителям он известен по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", снимаемом в Украине студией "Квартал 95". Тогда он полюбился благодаря тому, что его персонаж был смешным и добрым дедушкой из деревни.

Что говорит о войне Добронравов

В 2014 году актер заявил, что Крым принадлежит России. К этому моменту полуостров уже был оккупирован. Тогда Федор также отметил, что он поддерживает свою страну, а творческие люди должны быть вне политики. Аннексию украинского Крыма он назвал "исторически справедливой и исправление ошибки Хрущева".

В 2014 году Добронравов спровоцировал драку с украинцами. Тогда он находился в Таллинне вместе с российским режиссером Говорухиным. Там они снимали фильм "Конец прекрасной эпохи". Федор в состоянии алкогольного опьянения напал на двух граждан Украины, одной из них была активистка Валентина Бардакова. В результате драки у нее был заломлен палец. Причиной драки стало то, что украинцы подошли к актерам и спросили, зачем Говорухин подписал письмо в поддержку действий Путина в Крыму.

После начала полномасштабного вторжения, в 2022 году, Добронравов совершил визит в больницу, где лежали российские военные, чем окончательно поддержал войну, которую ведет РФ. Тогда он даже выступил перед оккупантами, совершающими геноцид над украинцами.

Что сейчас с Федором Добронравовым

Актер заметно состарился. Он сильно похудел, осунулся, отрастил бороду и поседел. Заметно, что "русский мир" не пошел ему на пользу. В начале 2024 года он сообщил, что идет со сцены и кино из-за серьезных проблем со здоровьем, в том числе операция на позвоночнике.

Однако в апреле 2025-го в СМИ появились кадры с его новых съемок. Добронравов стал героем одной из недалеких российских комедий. Путинист еще больше состарился и теперь похож на старого деда.

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