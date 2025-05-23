Новые бизнесмены против "старой гвардии". Кто в окружении Путина хочет войны с Украиной

Из-за санкций за войну в Украине путинский олигархат потерял десятки миллиардов долларов

У российского диктатора Владимира Путина есть еще три-четыре месяца, чтобы использовать свой последний шанс и максимально оккупировать украинские территории. Тем временем в его окружении сформировались две группы влияния, которые пытаются продвигать свои интересы, связанные с войной в Украине.

Об этом в интервью "Телеграфу " рассказал военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Он объяснил, какие варианты развития событий предлагают Путину.

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— Есть группа ФСБшного бизнеса во главе с Дмитриевым (Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций, посланник Путина. — Ред.), которая через Виткоффа и Джареда Кушнера в США предлагает идею прекращения огня, заморозки войны и начала крупного бизнеса между США и Россией. Они обещают американскому бизнесу, приближенному к Трампу, большие доходы, — говорит военный эксперт.

По его мнению, это будут миллиарды долларов за счет продажи российского газа в Европу под лейблом американского, добычи алмазов в Якутии, арктические проекты и т.д.

— Все это огромные деньги конкретным людям. И в России есть люди, которые хотели бы пойти по этому пути. Это, прежде всего, крупный бизнес, путинский олигархат, потерявший очень много от войны, и они хотели бы вернуться к этим деньгам, которые можно зарабатывать на российских ресурсах, — объясняет директор New Geopolitics Research Network.

По его словам, есть другая группа, которая сейчас имеет доминирующее положение. Это "старая гвардия": Патрушев, Кириенко, Вайно, Чемезов, делающие бизнес на войне.

— У них триллионные бюджеты на войну, и они их осваивают. Зачем же Чемезову (Сергей Чемезов, гендиректор корпорации "Ростех". — Ред.) сейчас прекращение огня, если у него военные контракты прописаны уже на год вперед? Если будет заморозка войны, то военный бюджет будет сокращаться, — отмечает аналитик.

Он вспомнил прогнозы экспертов, что когда война в Украине заморозится, россияне будут продолжать наращивать свой потенциал и затем готовиться к войне с Европой.

— Теоретически да, но это линейный прогноз, как правило, в жизни не работающий. У России будут сокращаться ресурсы. Они, конечно, могут перейти на формат в жизнедеятельности КНДР-2, "прикрутить гайки", установить жесткий диктаторский режим, не платить уже своим рекрутам, а просто мобилизовывать их и бросать на фронт, или производить танки за счет бесплатной работы. Но! Падение массы ресурсов, отсутствие возможности зарабатывать сотни миллиардов долларов и евро на нефти, все равно ударит по способности России вести широкомасштабную войну, — считает эксперт.

Он предположил, что консенсусный замысел этих двух групп заключается в следующем: сейчас "старой" группе дают возможность за четыре-пять месяцев освоить оставшиеся деньги. А когда падение экономики будет ощутимым, и зарабатывать на войне станет сложно, инициативу передадут группе "новых бизнесменов", которые открывают России возможности зарабатывания денег вместе с американцами.

— Сейчас еще рано это делать, деньги ведь есть. И хотя цены на нефть упали, "кубышка", которую можно освоить, еще остается. А дальше, когда ситуация подойдет ко дну, будет два варианта: либо КНДР-2, либо снятие санкций и открытие экономики России к контактам и кооперациям с западными компаниями. В первую очередь, с американскими, потому что ЕС вряд ли будет снимать санкции. Но это позволит путинскому режиму сломать изоляцию, — подытожил Михаил Самусь.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", переломят ли ракеты TAURUS ситуацию на фронте.