"Кадировці" в Росії втрачають вплив: про що говорить нахабне викрадення божевільного блогера в Москві

3 червня 2025 року близько 20:00 біля Ярославського вокзалу в Москві шість чоловіків, за свідченнями очевидців, силою затягли до багажника "Мерседеса" 40-річного підприємця. Свідки розповідають, що чоловік чинив опір і голосно благав про допомогу, його підхопили за руки та ноги, винесли через зал очікування та кинули в багажник автомобіля з номерами серії AMP – які зазвичай належать силовим та урядовим структурам. На автомобілі була мигалка. Поліція, яка була присутня на вокзалі, не втручалася.

"Телеграф" зібрав всі деталі події. За кілька годин після викрадення машину таки зупинили співробітники ДПС, до місця під’їхали люди з "корочками", виникла "силова пробка", під час якої представники відомства почали з’ясовувати, "хто крутіший". З’ясувалося, що викрадачі — це охоронці та помічники Адама Делімханова, правої руки Рамзана Кадирова. Авто офіційно зареєстроване на жителя Чечні Асланбека Ісмаїлова. Один з викрадачів був Вісалі Чурчаєв – чеченський силовик, наближений до вищезгаданого Делімханова.

Російські видання публікують список чоловіків, безпосередньо причетних до викрадення:

Після втручання високих чинів, зокрема – першого заступника очільника ФСБ Сергія Корольова, була дана команда звільнити Щепихіна. Після півночі чоловіка відпустили, однак офіційно досі незрозуміло, де саме він перебуває.

Арег Щепихін – колишній кур’єр, а зараз – маловідомий бізнесмен з підмосковних Хімок. У 2019 році він брав участь в конкурсі "Россия – страна возможностей", хотів створити мобільний додаток зі зміни стилю людини за фото. Коли це не вдалося, зайнявся езотерикою, створив бізнес-клуб "Первые". У 2022 році намагався заснувати політичну партію "Новый русский мир".

В Instagram він активно публікував образливі відео, у яких висловлювався проти мусульман, вихідців з Північного Кавказу та євреїв. У день свого викрадення він оприлюднив ролики, із закликом "перепрограмувати владу на нацизм" та заявив, що мусульманам "не місце в Росії".

Після звільнення Щепихін записав відео, в якому підтвердив факт викрадення: "Мене, грубо кажучи, вивезли за місто, сильно не катували, більше допитували. Ламали вуха пістолетом. Питали, чи маю я стосунок до України чи опозиції". Він також наголосив, що викрадачі погрожували його близьким, намагалися дізнатися адреси його дружини та батьків. За його словами, це була кульмінація річного переслідування в соцмережах з боку чеченських силовиків, які сприйняли його висловлювання як образу.

Цей випадок не є поодиноким. Як зазначає журналіст та колишній оглядач російських медіа Іван Яковина, раніше подібні викрадення завершувалися зникненням жертв назавжди. Цього разу всі відбулося інакше.

"Схоже, що Кадиров дійсно втратив прихильність Путіна і контроль над процесами в Москві. Його людей тепер зупиняють і навіть змушують відпускати здобич", – дописав медійник.

Крім того, в проросійських Telegram-каналах, у тому числі й Z-пропагандистів, посилилася античеченська хвиля. Це може свідчити про глибші зміни у співвідношенні сил між Кремлем та кадирівськими структурами, для яких раніше не існувало ніяких обмежень.

Офіційний представник Чечні Ахмед Дудаєв заявив, що Щепихіна ніхто не викрадав – його "затримали" правоохоронні органи Чеченської республіки. Він назвав Щепихіна злочинцем, який "публічно закликав до нацизму, ображав Бога та релігію" і нібито заявляв про "бажання зґвалтувати дітей". За словами Дудаєва, чеченське МВС проводить перевірку.

Поки не відомо, чи порушено кримінальну справу проти викрадачів. Більше того, як повідомляють російські ЗМІ, чеченців, яких зупинила поліція, наступного дня вранці спокійно відпустили, ті поїхали з московського відділення у супроводі "Росгвардії".

30 грудня 2022 року – побиття в центрі окупованого Сімферополя. Хасан Ібрагімов, представник Кадирова, та кілька бійців СОБР "Ахмат" жорстоко побили місцевого жителя після зауваження про поведінку. Після розголосу ЗМІ чеченська сторона спробувала заперечити участь силовиків, але відео з камер спостереження засвідчило зворотне: чоловіка били ногами, коли він уже лежав на підлозі.

Several high-ranking Kadyrovskis have been detained after they attacked a man and his girlfriend in front of a nightclub in Russian-occupied Simferopol. One of them is Khasan Ibrahimov, deputy commander of the Akhmat detachment.

TikTok cowards.#Simferopolpic.twitter.com/DmKcDwFSCd