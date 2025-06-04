"Кадировці" в Росії втрачають вплив: про що говорить нахабне викрадення божевільного блогера в Москві

Офіційний представник Чечні заявив, що жодного викрадення в центрі Москви не було — Арег Щепіхіна нібито затримали правоохоронні органи республіки.

3 червня 2025 року близько 20:00 біля Ярославського вокзалу в Москві шість чоловіків, за свідченнями очевидців, силою затягли до багажника "Мерседеса" 40-річного підприємця. Свідки розповідають, що чоловік чинив опір і голосно благав про допомогу, його підхопили за руки та ноги, винесли через зал очікування та кинули в багажник автомобіля з номерами серії AMP – які зазвичай належать силовим та урядовим структурам. На автомобілі була мигалка. Поліція, яка була присутня на вокзалі, не втручалася.

"Телеграф" зібрав всі деталі події. За кілька годин після викрадення машину таки зупинили співробітники ДПС, до місця під’їхали люди з "корочками", виникла "силова пробка", під час якої представники відомства почали з’ясовувати, "хто крутіший". З’ясувалося, що викрадачі — це охоронці та помічники Адама Делімханова, правої руки Рамзана Кадирова. Авто офіційно зареєстроване на жителя Чечні Асланбека Ісмаїлова. Один з викрадачів був Вісалі Чурчаєв – чеченський силовик, наближений до вищезгаданого Делімханова.

Російські видання публікують список чоловіків, безпосередньо причетних до викрадення:

Вісалі Ч. 1989 року народження; Расул А. 1994 року народження; Рамзан М. 1980 року народження; Альві К. 1984 року народження; Аслан А. 1998 року народження; Роман М. 1988 року народження.

Після втручання високих чинів, зокрема – першого заступника очільника ФСБ Сергія Корольова, була дана команда звільнити Щепихіна. Після півночі чоловіка відпустили, однак офіційно досі незрозуміло, де саме він перебуває.

Що відомо про Арега Щепихіна

Арег Щепихін – колишній кур’єр, а зараз – маловідомий бізнесмен з підмосковних Хімок. У 2019 році він брав участь в конкурсі "Россия – страна возможностей", хотів створити мобільний додаток зі зміни стилю людини за фото. Коли це не вдалося, зайнявся езотерикою, створив бізнес-клуб "Первые". У 2022 році намагався заснувати політичну партію "Новый русский мир".

В Instagram він активно публікував образливі відео, у яких висловлювався проти мусульман, вихідців з Північного Кавказу та євреїв. У день свого викрадення він оприлюднив ролики, із закликом "перепрограмувати владу на нацизм" та заявив, що мусульманам "не місце в Росії".

Після звільнення Щепихін записав відео, в якому підтвердив факт викрадення: "Мене, грубо кажучи, вивезли за місто, сильно не катували, більше допитували. Ламали вуха пістолетом. Питали, чи маю я стосунок до України чи опозиції". Він також наголосив, що викрадачі погрожували його близьким, намагалися дізнатися адреси його дружини та батьків. За його словами, це була кульмінація річного переслідування в соцмережах з боку чеченських силовиків, які сприйняли його висловлювання як образу.

Цей випадок не є поодиноким. Як зазначає журналіст та колишній оглядач російських медіа Іван Яковина, раніше подібні викрадення завершувалися зникненням жертв назавжди. Цього разу всі відбулося інакше.

"Схоже, що Кадиров дійсно втратив прихильність Путіна і контроль над процесами в Москві. Його людей тепер зупиняють і навіть змушують відпускати здобич", – дописав медійник.

Крім того, в проросійських Telegram-каналах, у тому числі й Z-пропагандистів, посилилася античеченська хвиля. Це може свідчити про глибші зміни у співвідношенні сил між Кремлем та кадирівськими структурами, для яких раніше не існувало ніяких обмежень.

Офіційний представник Чечні Ахмед Дудаєв заявив, що Щепихіна ніхто не викрадав – його "затримали" правоохоронні органи Чеченської республіки. Він назвав Щепихіна злочинцем, який "публічно закликав до нацизму, ображав Бога та релігію" і нібито заявляв про "бажання зґвалтувати дітей". За словами Дудаєва, чеченське МВС проводить перевірку.

Поки не відомо, чи порушено кримінальну справу проти викрадачів. Більше того, як повідомляють російські ЗМІ, чеченців, яких зупинила поліція, наступного дня вранці спокійно відпустили, ті поїхали з московського відділення у супроводі "Росгвардії".

Інші інциденти правового свавілля за участі представників Чечні

30 грудня 2022 року – побиття в центрі окупованого Сімферополя. Хасан Ібрагімов, представник Кадирова, та кілька бійців СОБР "Ахмат" жорстоко побили місцевого жителя після зауваження про поведінку. Після розголосу ЗМІ чеченська сторона спробувала заперечити участь силовиків, але відео з камер спостереження засвідчило зворотне: чоловіка били ногами, коли він уже лежав на підлозі.

Зверніть увагу, відео нижче містять чутливі кадри!

Several high-ranking Kadyrovskis have been detained after they attacked a man and his girlfriend in front of a nightclub in Russian-occupied Simferopol. One of them is Khasan Ibrahimov, deputy commander of the Akhmat detachment.

TikTok cowards.#Simferopolpic.twitter.com/DmKcDwFSCd — (((Tendar))) (@Tendar) December 30, 2022

Травень 2023 року – справа Микита Журавеля. Молодий мешканець Волгограда опублікував відео з актом наруги над Кораном. Його затримали та перевезли до Чечні, де він став об’єктом позасудної розправи: у СІЗО його побив Адам Кадиров, сил глави республіки. Пізніше Рамзан Кадиров підтвердив побиття, похвалив сина та заявив, що той "вчинив правильно". Журавель отримав 3,5 роки колонії за "образу релігійних почуттів".

У листопаді 2024 року його засудили ще й за "державну справу" – до 13,5 років ув’язнення.

4 липня 2023 року стався напад на журналістку "Нової газети" Олену Мілашину та адвоката Олександра Немова в Грозному. Їх перехопили дорогою до аеропорту, побили, знищили техніку й документи. Мілашиній зламали пальці, залили обличчя зеленкою, а Немов дістав ножове поранення ноги. Постраждалі відмовилися давати свідчення чеченській поліції – заявили, що не бачать в цьому сенсу.

Напад був пов’язаний з їхньою участю у справі викраденні Зареми Мусаєвої – дружини колишнього судді, яка також зазнала переслідувань у Чечні.

18 вересня 2024 року відбулася стрілянина біля головного офісу Wildberries у центрі Москви. У перестрілці брали участь охоронці та представники двох конкуруючих груп, однією з яких опікувались чеченські силовики. Причиною сутички став корпоративний спір щодо реорганізації компанії через її злиття з проєктом Russ, ініційованим частиною керівництва.

Загинули два охоронці, семеро людей дістали поранення, серед них – чемпіон Росії з боку Рашид Кодзоєв. Один з поранених – боєць ММА Умар Чічаєв – став об’єктом спроби силового вивезення з лікарні людей Кадирова. Попри відкриті кримінальні справи та затримання, більшість причетних уникли серйозних наслідків. Тоді вперше в публічному конфлікті чеченські силовики отримали відсіч, цей інцидент став репутаційним ударом по команді Делімханова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що глава Чечні Рамзан Кадиров вже тривалий час не з’являється на офіційних нарадах — востаннє таку зустріч він проводив ще 8 квітня.