Вже 50 днів терпить: у поведінці Кадирова помітили дивність

Таких тривалих перерв у нього ще не було

Глава Чечні Рамзан Кадиров перестав проводити наради. Востаннє це робилося 8 квітня, тобто минуло вже 50 днів.

Увага на це звернуло "Агентство". Зазначається, що все це відбувається на тлі появи чуток про серйозну хворобу Кадирова.

Зазначається, що 8 квітня він зустрічався із представниками силових структур після нападу на пост ДПС в Ачхой-Мартані. Після цього в telegram-каналі Кадирова були повідомлення про 30 заходів, але жодної наради з того часу не проводилося.

Втім, Кадиров не повністю зник з публіки — у квітні і травні він проводив кілька особистих зустрічей і навіть кілька разів їздив до Москви. Однак "Агентство" звертає увагу саме на наради, оскільки на них необхідно витрачати більше часу, особисто виступати і загалом бути залученим до того, що відбувається.

До цього найдовшою перервою між нарадами був період між 8 січня та 17 лютого, коли Кадиров, за даними ЗМІ, ходив у відпустку.

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кадирову у 2019 році поставили діагноз "некроз підшлункової залози", проте його стан вдалося стабілізувати до кінця 2024 року. 26 травня голова Чечні повідомив, що це все "плітки" — Кадиров з’явився на змонтованому ролику, але закадровий текст читав не він.

Як повідомлялося раніше, на початку травня 2025 року Кадиров повідомив, що просив Путіна про звільнення. Ім’я свого наступника він не повідомляв.