"Кадыровцы" в России теряют влияние: о чем говорит наглое похищение безумного блогера в Москве

3 июня 2025 около 20:00 у Ярославского вокзала в Москве шесть мужчин, по свидетельствам очевидцев, силой затащили в багажник "Мерседеса" 40-летнего предпринимателя. Свидетели рассказывают, что мужчина сопротивлялся и громко умолял о помощи, его подхватили за руки и ноги, вынесли через зал ожидания и бросили в багажник автомобиля с номерами серии AMP – обычно принадлежащие силовым и правительственным структурам. На автомобиле была мигалка. Полиция, присутствовавшая на вокзале, не вмешивалась.

"Телеграф" собрал все детали происшествия. Через несколько часов после похищения машину остановили сотрудники ДПС, к месту подъехали люди с "корочками", возникла "силовая пробка", во время которой представители ведомства начали выяснять, "кто круче". Выяснилось, что похитители — это охранники и помощники Адама Делимханова, правой руки Рамзана Кадырова. Автомобиль официально зарегистрирован на жителя Чечни Асланбека Исмаилова. Одним из похитителей оказался Висали Чурчаев – чеченский силовик, приближенный к вышеупомянутому Делимханову.

Российские издания публикуют список мужчин, непосредственно причастных к похищению:

После вмешательства высоких чинов, в частности первого заместителя главы ФСБ Сергея Королева, была дана команда освободить Щепихина. После полуночи мужчину отпустили, однако официально до сих пор неясно, где именно он находится.

Арег Щепихин – бывший курьер, а сейчас – малоизвестный бизнесмен из подмосковных Химок. В 2019 году он принимал участие в конкурсе "Россия – страна возможностей", хотел создать мобильное приложение для изменения стиля человека по фото. Когда это не удалось, занялся эзотерикой, создал бизнес-клуб "Первые". В 2022 году пытался учредить политическую партию "Новый русский мир".

В Instagram он активно публиковал оскорбительные видео, в которых высказывался против мусульман, выходцев с Северного Кавказа и евреев. В день своего похищения он обнародовал ролики с призывом "перепрограммировать власть на нацизм" и заявил, что мусульманам "не место в России".

После освобождения Щепихин записал видео, в котором подтвердил факт похищения: "Меня, грубо говоря, вывезли за город, сильно не пытали, больше допрашивали. Ломали уши пистолетом. Спрашивали, имею ли я отношение к Украине или оппозиции". Он также подчеркнул, что похитители угрожали его близким, пытались узнать адрес его жены и родителей. По его словам, это была кульминация годового преследования в соцсетях со стороны чеченских силовиков, воспринявших его выражения как оскорбление.

Этот случай не далеко не первый. Как отмечает журналист и бывший обозреватель российских медиа Иван Яковина, ранее подобные похищения завершались исчезновением жертв навсегда. На этот раз все произошло по-другому.

"Похоже, что Кадыров действительно утратил благосклонность Путина и контроль над процессами в Москве. Его людей теперь останавливают и даже заставляют отпускать добычу", – дописал медийщик.

Кроме того, в пророссийских Telegram-каналах, в том числе и Z-пропагандистов, усилилась античеченская волна. Это может свидетельствовать о более глубоких изменениях в соотношении сил между Кремлем и кадыровскими структурами, для которых ранее не было никаких ограничений.

Официальный представитель Чечни Ахмед Дудаев заявил, что Щепихина никто не похищал – его "задержали" правоохранительные органы Чеченской республики. Он назвал Щепихина преступником, который "публично призывал к нацизму, оскорблял Бога и религию" и якобы заявлял о "желании изнасиловать детей". По словам Дудаева, чеченское МВД проводит проверку.

Пока не известно, возбуждено ли уголовное дело против похитителей. Более того, как сообщают российские СМИ, чеченцев, которых остановила полиция, утром на следующий день спокойно отпустили, те уехали из московского отделения в сопровождении "Росгвардии".

30 декабря 2022 – избиение в центре оккупированного Симферополя. Хасан Ибрагимов, представитель Кадырова и несколько бойцов СОБР "Ахмат" жестоко избили местного жителя после замечания о поведении. После огласки СМИ чеченская сторона попыталась оспорить участие силовиков, но видео с камер наблюдения доказало обратное: мужчину били ногами, когда он уже лежал на полу.

Обратите внимание, что видео ниже содержат чувствительные кадры!

Several high-ranking Kadyrovskis have been detained after they attacked a man and his girlfriend in front of a nightclub in Russian-occupied Simferopol. One of them is Khasan Ibrahimov, deputy commander of the Akhmat detachment.

TikTok cowards.#Simferopolpic.twitter.com/DmKcDwFSCd