Чечня відокремлюється? Дивину з гербом Росії помітили на нагородженні сина Кадирова (фото)

Нова медаль на грудях сина Рамзана Кадирова могла залишитися непоміченою

Сина глави чечні Рамзана Кадирова Адама продовжують обсипати медалями. Чергове нагородження 17-річного орденоносця дуже схвилювало росіян, але не лише своїм фактом. На церемонії помітили дивність із гербом Росії.

Так, 12 травня Адам Кадиров отримав пам’ятну медаль до 25-річчя ОМОН "Ахмат-Грозний". Нова медаль на грудях сина Рамзана Кадирова могла залишитися непоміченою, адже ще в 2024 році їх кількість вже перевалила за десяток.

Для довідки: У 2023 році широкого розголосу у ЗМІ набув випадок побиття Адамом Кадировим у СІЗО Микити Журавеля, затриманого за спалення Корану. Після цього молоду людину почали активно відзначати державними нагородами. Зокрема, неповнолітній секретар Ради безпеки ЧР отримував Орден Кадирова (вищу нагороду Чечні), Орден "Трудова Доблесть Росії" та безліч регіональних нагород. Через новини про Адама в мережі піднімався справжній шквал обговорень. Найчастіше це була іронія, глузування та обурення самих росіян. У мережі вже давно існує впевненість, що високі нагороди та посади Адама Кадирова пов’язані з тим, що глава Чечні, ймовірно, вибрав його як свого спадкоємця.

Про чергову нагороду свого сина повідомив Рамзан Кадиров.

"Сьогодні ОМОН "АХМАТ-Грозний" Управління Росгвардії по ЧР відзначає 25-річчя від дня свого заснування", — свідчило повідомлення.

Нову медаль йому вручили на відповідній церемонії. Вона й привернула увагу росіян.

Точніше, державна символіка РФ, яка була присутня на ній. В очі росіян впала дивина з гербом Росії.

У Чечні двоголовий російський орел загубив хрести.

Росія та хрести

Хрести на гербі Росії є символом православної віри. А для Чеченської Республіки тема хрестів – чутлива та принципова. Регіон сповідує іслам, і хрест як символ православ’я може сприйматися як чужий.

Як пишуть росЗМІ, влада регіону, судячи з усього, прагне уникнути будь-яких ознак, які можуть викликати напруженість усередині республіки. Таким чином, у Чечні, ймовірно, адаптували герб Росії під себе.

Ба більше, ситуація у Грозному — не поодинокий випадок. По всій Росії останніми роками спостерігається ціла тенденція: хрести зникають із пам’ятників, книг, гербів, офіційних документів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що син Кадирова знову став посміховиськом, отримавши нову нагороду.