"У когось маленький...": у Чечні хочуть збудувати гігантський хмарочос, у мережі хвиля жартів про комплекси Кадирова (фото)

У мережі вже прокоментували ідею хвилею жартів

У столиці Чечні Грозному зібралися будувати аналог "Бурдж-Халіфа" — гігантський хмарочос "Ахмат Тауер". Він нібито буде другим за величиною хмарочосом у Росії після "Лахта-центру", а на його будівництво мають намір витратити близько 2,5 мільярда рублів. У соціальних мережах вже підняли на сміх таку ідею.

Гроші цього проекту виділить Російський фонд прямих інвестицій. При цьому реалізація проекту зі створення цієї будівлі розпочалася ще у 2015 році.

У будівлі висотою близько 435 метрів планують розмістити музеї, готель, оглядовий майданчик, офісні приміщення тощо.

Проект "Ахмат Тауер"

Для порівняння, у Москві найвищий хмарочос має висоту 374 метри (вежа "Федерація"). Якщо "Ахмат Тауер" все ж таки буде побудований, по висоті він поступатиметься тільки петербурзькому Lakhta Center (462 метри).

Реакція мережі

Ідею побудувати гігантський хмарочос у Чечні швидко висміяли у мережі. Дехто вважав, що у голови Чечні Рамазана Кадирова є якісь комплекси, через які йому хочеться створити щось надто високе та велике.

Водночас, деякі не пропустили моменту торкнутися теми медалей сина Кадирова Адама. Той отримує їх буквально праворуч і ліворуч і навіть без приводу.

Адам та Рамзан Кадирови

Дехто припустив, що він обов’язково отримає медаль за будівництво цієї будівлі, хоча насправді не матиме до неї жодного стосунку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що син Рамзана Кадирова Адам Кадиров отримав пам’ятну медаль до 25-річчя ОМОН "Ахмат-Грозний". Однак чергове нагородження 17-річного орденоносця дуже схвилювало росіян. Справа в тому, що в мережі звернули увагу на дивний момент, а точніше, на державну символіку РФ, яка присутня на ній. В очі росіян впала дивина з гербом Росії — двоголовий російський орел втратив хрести.