Що дасть знищення російських літаків. Ігнат сказав, скільки ракет Росія з них запустила по Україні

Ці машини допомагали РФ вбивати українців

Масована атака СБУ на авіабази на території Росії 1 червня уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації, зокрема А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Росіяни використовували літаки цього типу для авіаударів по Україні з перших днів повномасштабного нападу.

Скільки ракет по Україні росіяни запустили з Ту-22М3, Ту-95 та Ту-160

Про це розповів полковник Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, "Українській правді". З цих носіїв (Ту-22М3 дальньої авіації, Ту-95 та Ту-160 – стратегічної авіації), від 24 лютого 2022 року росіяни запустили по Україні 2437 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55.

"З них було збито 1916. Це результат справді ефективної роботи протиповітряної оборони, усіх Сил оборони саме по крилатих ракетах. Водночас немала кількість – приблизно 500 – долетіли до цілей або не були збиті", — зазначив Ігнат.

З Ту-22М3 ворог атакував ракети Х-22, Х-32, які дуже важко збити

Крім того, додав він, в ході операції СБУ "Павутина" було уражено і бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких – ракети Х-22, Х-32. Таких ракет росіяни застосували проти України понад 400, і лише декілька перехоплено протиповітряною обороною.

"Тому що ракета Х-22 – одна з найпотужніших, у неї понад 900 кілограмів бойова частина. Окрім того, це одна з найменш точних ракет. Її називають "вбивця авіаносців", оскільки призначення – атакувати авіаносні групи. Противник ними неодноразово атакував і міста-мільйонники, завдаючи величезної шкоди саме населенню. Було багато потерпілих від цієї ракети", — пояснив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії-виробника засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський оцінив для "Телеграфа" наслідки ударів по російських літаках 1 червня. Він порівняв РФ з "півнем з відрубаною головою".