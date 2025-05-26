Загроза ракетної атаки: росіяни знову підняли в небо ракетоносці Ту-95МС

Точна кількість ворожих бомбардувальників поки що невідома

Російський режим в ніч на 26 травня, судячи з усього, спробує повторити масований ракетний удар. Ворог підняв у небо групу стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з авіабази "Оленья", попередньо – виліт бойовий, а не передислокація.

Про зліт літаків повідомили моніторингові канали. Точна кількість бомбардувальників ворога наразі невідома, цифра встановлюється. Літаки споряджені крилатими ракетами Х-101.

Зазначається, що у районі першого пускового рубежу (район Енгельсу в Саратовській області) ворог буде приблизно о 03:00 – 04:00. Це означає, що у випадку пусків ракети будуть у повітряному просторі України близько 04:00 – 05:00. Окрім пусків з-під Енгельсу, ворог може запускати ракети з пускових районів у Волгоградській області та над Каспійським морем. Припускається також, що атака буде комбінованою, оскільки у повітрі зараз велика кількість безпілотників ворога – за даними моніторингу, не менше 76 одиниць.

Зазначимо, українська розвідка вдень 25 травня попереджала, що Росія може повторно влаштувати комбіновані удари по Україні після масованої нічної атаки 25 травня, в ході якої загинули та постраждали люди. До нової атаки уже може йти підготовка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 24 травня Київ тричі атакували російські безпілотники. Варто зазначити, що ця атака вирізнялася не лише масовістю. Росіяни запустили дрони із "сюрпризом".