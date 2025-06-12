Аншлаг на концерті Кобзона: українці безупинно жартують про втрати росіян (найкращі меми)

Гумор допомагає справлятися з реальністю війни

Генштаб ЗСУ повідомив про 1 мільйон втрат російсіян на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Це шокуюча цифра навіть для Росії, історія якої рясніє кривавими війнами.

Українці відразу ж перетворили цю статистику на меми з лимонами та пародіями на телевікторини. В соцмережах з'явилися жарти про "мільйонну армію втрат" та "лимонадну вечірку" для окупантів. "Телеграф" зібрав найвдаліші меми та реакції українців із цього приводу.

Заради справедливості слід зазначити, що у цю цифру входять всі російські втрати — убиті, поранені, полонені та зниклі безвісти. Частина поранених може повернутися воювати після лікування, але навіть так втрати величезні. Для порівняння: стільки ж людей СРСР втратив у всіх війнах разом, окрім Другої світової.

У зв'язку з оголошенням цієї знакової цифри в українському інтернеті почали масово з'являтися меми, присвячені "першому мільйону" російських втрат. Українці, які традиційно реагують на трагічні події для ворога з чорним гумором, не обійшли увагою цю сумну для Кремля віху.

Особливо популярними стали меми з лимонами — адже в українському сленгу "лимон" означає мільйон. Користувачі соцмереж жартують про "лимонну партію" втрат, перефразовуючи популярні телешоу та фільми під цю тему.

Один з найпопулярніших мемів обіграє телевікторину "Хто хоче стати мільйонером" з питанням до Путіна про подарунок від України на день Росії. Також з'явилися пародії на фільми — наприклад, "Мільйон способів втратити голову".

Ну і звісно, користувачі жартують про Кобзона, як першого російського артиста, який "зібрав мільйонну аудиторію" на своєму концерті.

Українські меми про російські втрати стали способом психологічного опору. Гумор допомагає справлятися з реальністю війни та принижує образ "другої армії світу", яка зазнає катастрофічних втрат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українці клепають меми про вибухи на російських аеродромах. У неділю, 1 червня, в Росії на аеродромах "Олєнья" (Мурманська область) і "Бєлая" (Іркутська область), на яких розташовується стратегічна авіація ЗС РФ, сталися масштабні "бавовни".