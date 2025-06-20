Його з дружиною розстріляли в аеропорту: як виглядає могила першого українського олігарха із 90-х Щербаня

Підприємця поховано у селі, яке зараз окуповане росіянами

Євген Щербань – український підприємець, політик та людина, яку називали першим олігархом незалежної України. Він був убитий разом із дружиною у 1996 році найманими кілерами, а поховали його на сільському кладовищі.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила Щербаня та його дружини Надії та де вони поховані.

Олігарх Євген Щербань — що про нього відомо

Євген Щербань — підприємець із 90-х, якого називали першим олігархом незалежної України. Він народився 18 січня 1946 року у Костянтинівці на Харківщині. Закінчив Донецький політехнічний інститут та почав будувати свою бізнес-імперію на Донеччині.

Проте ще за радянських часів після інституту Щербань встиг попрацювати інженером на шахті. А коли Україна здобула незалежність, він почав розвивати свій підприємницький бізнес.

Відомо, що в той непростий час Євген Щербань організував кооператив "Прогрес", а потім заснував корпорацію "АТОН". З його ім’ям пов’язували такі фірми як АМЕСТ, Фінансист, СП Гефест, яка володіла мережею АЗС у Донецькій області та інші.

Щодо особистого життя, то є інформація, що Щербань побудував сім’ю з Надією Нікітіною, яка народила йому двох синів — Руслана та Євгена. Дружина частково була зайнята у бізнесах впливового чоловіка. А потім разом із ним і загинула від рук найманих убивць.

Вбивство сім’ї Щербанів у 1996 році

Однією з гучних подій кінця 90-х років, яка довго обговорювалася громадськістю, стало жорстоке вбивство Євгена та Надії Щербанів. Це сталося 3 листопада 1996 року в Донецькому аеропорту, коли бізнесмен та його дружина поверталися приватним літаком із Москви у Донецьк.

Пару просто впритул розстріляли в момент, коли вони вийшли з літака. У тій перестрілці загинули також авіатехнік, бортмеханік та інспектор аеродромної митниці. А кілерам удалося втекти з місця злочину.

Проте внаслідок слідчих дій вбивць знайшли. Було встановлено, що перестрілку в аеропорту влаштували Вадим Болотських та Геннадій Зангеліді із кількома спільниками. Правоохоронці встановили, що Болотських стріляв у бізнесмена та його дружину впритул, а Зангеліді влаштував хаотичну стрілянину, під час якої загинули решта жертв. Проте слідство так і не встановило замовників цього жорстокого злочину.

Де поховані Євген та Надія Щербані?

Бізнесмена Щербаня та його дружину Надію поховали на сільському кладовищі в Червоному Волноваського району, за 30 кілометрів від Донецька. На жаль, зараз ця територія окупована росіянами і перебуває під контролем так званої "ДНР".

У мережі є відео з цього кладовища, яке опублікував місцевий блогер і розповів, що свого часу у селі Червоне Щербань збудував ціле котеджне селище для своєї родини, партнерів та друзів.

Могилу Євгена Щербаня та його дружини на сільському кладовищі видно здалеку — це найбільша та найвища пам’ятка на всій території некрополя. Пам’ятник складається з двох плит, які стоять поряд і своїми вирізами утворюють хрест, а поряд видно фігури янголів. На могилі немає фотографій бізнесмена та його дружини, лише табличка з іменами та датами.

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