Президент приїздив туди нечасто: як виглядає могила брата Януковича, який помер у дитинстві

Брат Януковича похований у рідному місті Єнакієве, що на Донеччині

Четвертий президент України Віктор Янукович завжди ретельно приховував факти про життя не тільки у дорослому віці. Вони або замовчувалися, або перекручувалися. Виявляється, у політика-втікача був брат, який помер ще маленьким.

Його звати Володимир і похований він поруч із мамою Януковича — у місті Єнакієве Донецької області. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила брата президента-втікача.

Що відомо про брата Віктора Януковича

Відомо, що мати Віктора Януковича, Ольга Семенівна Леонова, померла, коли йому було лише 2 роки, у 1952-му. Її він зовсім не пам’ятає. Вона працювала медсестрою. Про причину смерті нічого не відомо.

Мама Віктора Януковича

Батько Віктора Федоровича був машиністом паротяга. Коли померла його перша дружина, він одружився ще раз. Про те, що президент-утікач мав брата, стало відомо лише у 2012 році. Володимир Янукович помер у 1954 році, йому було пів року.

Де похований брат Януковича

Маленький брат Януковича Володимир, як і мама Віктора Федоровича, поховані у місті Єнакієве Донецької області. Відомо, що до їхніх могил президент-утікач приїжджав рідко.

У ЗМІ писали про його візит на могилу матері і брата у квітні 2011 року. "У квітні глава держави незмінно приїжджає на могилу матері та брата і завжди покладає два величезні букети. Перший із бордових троянд — для матері Ольги Янукович. Другий — із білих квітів — для брата Володимира, який помер ще у піврічному віці. Постояв трохи, схиливши голову. З ним поряд був лише син Віктор".

Раніше "Телеграф" розповідав, як загинув син Віктора Януковича. Віктору Вікторовичу було 33 роки і він похований в окупованому Криму.