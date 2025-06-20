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Путін назвав рівень бідності в РФ рекордним — росіяни вже змагаються у жартах

Автор
Марія Назарова
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rbc.ru Новина оновлена 20 червня 2025, 19:00

Громадяни РФ бурхливо реагують у соцмережах на нову заяву глави Кремля

Президент Росії Володимир Путін насмішив росіян новою заявою. Він стверджує, що країна досягла рекордно низького за всю історію країни рівня бідності, що становить 7,2%.

"Телеграф" зібрав найцікавіші коментарі росіян у соцмережах із цього приводу. Путіна порівняли з котом Баюном, який розповідає казки про сім відсотків бідних та Київ за 3 дні.

Більшість інтернет-користувачів вважають, що найменш забезпечені росіяни повелися на великі виплати та пішли воювати з Україною за контрактом. Хтось так і написав: "Ми вбили бідних". Інший підписник припустив, що якщо Росгвардію перепрофілювати на розстрільні групи, то рівень бідності ще впаде.

Інші коментатори стверджують, що цей показник у РФ справді рекордний – у сенсі небувало великий, і, згадавши про рекорд, Путін не збрехав. Автори деяких дописів припустили, що президент просто щось наплутав і вставив зайву кому – мовляв, насправді бідних у Росії 72%.

Громадяни РФ також зазначили, що це тому, що бідними в країні вважаються люди з доходами до 16621 руб., у той час, як і на вдвічі більшу суму прожити важко. Один із підписників написав, що це підсумки 25-річного правління Путіна.

Нагадаємо, російська влада розпочала скорочення бюджету на 2025 рік, урізаючи фінансування ключових проєктів підтримки економіки через різке падіння нафтогазових доходів, від яких залежить третина доходів федеральної скарбниці.

Теги:
#Росія #Соцмережі #Росіяни #Володимир Путін #Рівень бідності