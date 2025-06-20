Путін назвав рівень бідності в РФ рекордним — росіяни вже змагаються у жартах

Громадяни РФ бурхливо реагують у соцмережах на нову заяву глави Кремля

Президент Росії Володимир Путін насмішив росіян новою заявою. Він стверджує, що країна досягла рекордно низького за всю історію країни рівня бідності, що становить 7,2%.

"Телеграф" зібрав найцікавіші коментарі росіян у соцмережах із цього приводу. Путіна порівняли з котом Баюном, який розповідає казки про сім відсотків бідних та Київ за 3 дні.

Більшість інтернет-користувачів вважають, що найменш забезпечені росіяни повелися на великі виплати та пішли воювати з Україною за контрактом. Хтось так і написав: "Ми вбили бідних". Інший підписник припустив, що якщо Росгвардію перепрофілювати на розстрільні групи, то рівень бідності ще впаде.

Інші коментатори стверджують, що цей показник у РФ справді рекордний – у сенсі небувало великий, і, згадавши про рекорд, Путін не збрехав. Автори деяких дописів припустили, що президент просто щось наплутав і вставив зайву кому – мовляв, насправді бідних у Росії 72%.

Громадяни РФ також зазначили, що це тому, що бідними в країні вважаються люди з доходами до 16621 руб., у той час, як і на вдвічі більшу суму прожити важко. Один із підписників написав, що це підсумки 25-річного правління Путіна.

Нагадаємо, російська влада розпочала скорочення бюджету на 2025 рік, урізаючи фінансування ключових проєктів підтримки економіки через різке падіння нафтогазових доходів, від яких залежить третина доходів федеральної скарбниці.