Маск просить притулку в Росії, кажуть у Путіна: хто ще з відомих американців любить РФ

Він був там лише раз, майже 25 років тому

У Держдумі Росії заявили, що американський мільярдер Ілон Маск нібито попросив політичного притулку у РФ. Віцеспікер Держдуми Владислав Даванков додав, що "ми на нього завжди чекаємо".

"Мені здається, Ілон Маск зробив помилки, але ці помилки треба вміти прощати. Якщо не вийде, то ми на нього завжди чекаємо, він з погляду своєї технологічності та візіонерства дуже крутий", — наводять росЗМІ слова Даванкова.

В мережі сміються

Деякі коментатори висловлюють сумніви, що Маск міг попросити притулку у Росії. Дехто іронічно запитує чи не попросив ще притулку в РФ президент США Дональд Трамп.

"А Трамп ще не попросив?", "На честь Маска навіть місто назвали: "Маск-ва", "Ну де ще притулку просити мільярдеру? Давно на милих болотах не гуляв, комарів не годував" "Що вони там усі палять", — пишуть у мережі.

Так в мережі коментують цю новину

Ілон Маск був у Росії лише раз — ця поїздка була не надто вдалою

Варто зазначити, що сам Маск не коментував заяви, що він нібито просить політичного притулку у Росії. За відкритою інформацією, Маск був у РФ дуже давно. У 2022 році він приїжджав до Москви з метою закупівлі російських міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) для запуску з них супутника "Mars Oasis". Після зустрічі з російськими партнерами, він вирішив створити ракету сам – і заснував SpaceX.

Як писали ЗМІ, дорогою Маск заїхав у Париж, де перебрав з алкоголем на вечірці. На зустрічі у РФ його мучило похмілля. Маск намагався покращити свій стан горілкою, але врешті решт просто відключився просто на зустрічі. Наступного дня він протверезів та спробував домовитися про ракети, але отримав різку відмову — в нього нібито навіть плюнули.

Маск був у Росії у 2025 році — але не Ілон, а його батько Еррол

Маск-старший був у РФ нещодавно, в рамках "Форуму майбутнього 2050". Під час розмови з журналістами він запевнив, що його родина захоплюється главою Росії Володимиром Путіним і вважає його "сильним лідером". Він назвав Москву найкращою столицею, а Росію — однією з найкращих країн.

Хто ще з відомих американців живе у Росії

Стівен Сігал — актор та режисер: 2 листопада 2016 року Путін підписав указ про надання йому громадянства Росії. Він обожнює главу Кремля та підтримує його війну проти України. Сігал не постійно проживає в РФ, але часто буває в Москві, Санкт-Петербурзі та окупованому Криму. Має нерухомість на території РФ.

Едвард Сноуден — колишній співробітник Агентства національної безпеки США, що оприлюднив інформацію про програми глобального стеження США. У червні 2013 року отримав притулок у Москві, у 2022 році став громадянином РФ, отримав паспорт, постійно проживає в країні.

Джефф Монсон — боєць змішаного стилю і боксер, чемпіон світу з греплінгу з Мінесоти, переїхав до Росії у 2013 році, отримав російське громадянство у 2018 році та перестав бути громадянином США у 2023 році. Наразі він є депутатом Ради депутатів міського округу Красногорська від партії "Єдина Росія". У вересні 2023 року його також було обрано до парламенту (Курултай) Республіки Башкортостан.

Деніел Мартіндейл — місіонер з Індіани, приїхав до України під час війни 2022 року та шпигував на користь РФ. Допомагав координувати атаки Росії по території України. Врешті решт окупанти переправили його на територію Росії, де він попросив політичного притулку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у квітні цього року Ілон Маск побився у коридорі Білого дому з міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Конфлікт виник через суперечки щодо тарифної політики та невиконані обіцянки Маска скоротити державні витрати.