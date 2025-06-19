Пропагандист Кремля на прикладі хокею показав, що Росія не має міжнародного авторитету

Дворазовий олімпійський чемпіон, депутат Держдуми РФ В’ячеслав Фетісов заявив, що Росія не є хокейною державою. Раніше Фетісов назвав ЧС-2025 з хокею нелегітимним через недопуск РФ.

Відповідний коментар Фетісова наводить bookmaker-ratings.ru. За його словами, Росію вигнали звідусіль, після чого РФ втратила авторитет.

"Питання було поставлене про те, що нас викинули з чемпіонату світу та Олімпіади. Питання було в тому, чи ми є після цього спортивною державою? Звичайно, ні. Нас ніде не слухають під час прийняття рішень, значить, ми не авторитет.

Щодо внутрішнього розвитку Росії, то за останні 20 років із приходом президента нашої країни було зроблено дуже багато. Приймали програми зі створення ковзанок по всій країні, створення КХЛ. У нас потенціал великий.

Але є проблеми, які потребують вирішення. Але називати державою – дуже голосно. Але щодо потенціалу та історії – так, а щодо впливу сьогодні – ні", – сказав Фетісов.

У мережі висміяли слова Фетісова, адже міжнародна ізоляція РФ стала наслідком дій його друга Володимира Путіна. Один із користувачів пожартував, що В’ячеславу варто бути обережнішим із висловлюваннями, адже він почав говорити як іноземний агент.

Нагадаємо, збірні РФ та Білорусі не брали участь на хокейному ЧС-2025, адже були усунені від усіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026. Додамо, що російських хокеїстів не пустять на Олімпіаду-2026.