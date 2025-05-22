У Росії закінчуються гроші: Путін відправив під ніж важливі галузі економіки

Схоже, скоро країна скотиться у кам’яний вік

Російська влада розпочала скорочення бюджету на 2025 рік, урізаючи фінансування ключових проєктів підтримки економіки через різке падіння нафтогазових доходів, від яких залежить третина доходів федеральної скарбниці.

Про це пише The Moscow Times. Тепер державі-агресорці практично неможливо не те що розвиватися, а й хоч якось підтримувати колишній рівень.

Одним із перших постраждає проєкт імпортозаміщення в авіабудуванні — на нього витратять на 22% менше: замість 101,2 млрд рублів у бюджеті залишиться 78,8 млрд. Програма передбачала заміну західних літаків на вітчизняні моделі.

Серйозні скорочення чекають і на основну держпрограму "Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності". У 2025 році вона втратить 66,9 млрд рублів, хоча саме в рамках цієї ініціативи планувалося збільшити випуск цивільної продукції майже на половину до 2030 року.

Інші статті бюджету, за даними видання, також втрачають фінансування:

автопром — мінус 35 млрд рублів;

високотехнологічні галузі – мінус 46 млрд;

інноваційний транспорт — мінус 25 млрд;

суднобудування – мінус 12,6 млрд;

цивільні науково-дослідні та конструкторські роботи — мінус 9 млрд.

Не обійшлося й без символічних втрат. Майже третину коштів (1,7 млрд із 5,6 млрд) втратить федеральний проєкт зі створення промислових роботів, у рамках якого Володимир Путін вимагав вивести Росію до топ-25 країн світу за щільністю роботизації.

Нагадаємо, що російська економіка, яка довго трималася на військових вливаннях і нафтових доходах, починає втрачати набраний темп. Після трьох років показного зростання у першому кварталі 2025 року ВВП країни вперше пішов на спад, промисловість загальмувала, торгівля буксує, а дешева нафта лише посилює тиск.