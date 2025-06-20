Путин назвал уровень бедности в РФ рекордным - россияне уже соревнуются в шутках

Граждане РФ бурно реагируют в соцсетях на новое заявление главы Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин насмешил россиян новым заявлением. Он утверждает, что страна достигла рекордно низкого за всю историю страны уровня бедности, который составил 7,2%.

"Телеграф" собрал самые интересные комментарии россиян в соцсетях по этому поводу. Путина сравнили с котом Баюном, рассказывающим сказки о семи процентах бедных и Киеве за 3 дня.

Большинство интернет-пользователей считает, что самые малообеспеченные россияне позарились на большие выплаты и пошли воевать с Украиной по контракту. Кто-то так и написал: "Мы убили бедных". Другой подписчик предположил, что если Росгвардию перепрофилировать в расстрельные группы, то уровень бедности еще упадет.

Другие комментаторы утверждают, что этот показатель в РФ действительно рекордный – в смысле небывало большой, и, упомянув о рекорде, Путин не соврал. Авторы некоторых постов предположили, что президент просто что-то напутал и вставил лишнюю запятую – мол, на самом деле, бедных в России 72%.

Граждане РФ также отметили, что это потому, что бедными в стране считаются люди с доходами до 16 621 руб., в то время как и на вдвое большую сумму прожить трудно. Один из подписчиков написал, что это итоги 25-летнего правления Путина.

Напомним, российские власти начали сокращение бюджета на 2025 год, урезая финансирование ключевых проектов поддержки экономики из-за резкого падения нефтегазовых доходов, от которых зависит треть доходов федеральной казны.