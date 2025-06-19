Безглузде кімоно, сукні-балахони і не тільки: що носила Людмила Путіна, коли була першою леді Росії

Ексдружина Путіна зізнавалася, що модою зовсім не цікавиться

Російський диктатор Володимир Путін майже 30 років був у шлюбі з Людмилою Шкребневою, яка проміняла його на молодого обранця. Але, бувши у статусі першої леді Росії, Людмила рідко з'являлася на публіці, а коли виходила у світ, то неодноразово ставала об'єктом глузувань.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що носила Людмила Путіна, коли була дружиною президента Росії й чому з неї багато хто сміявся. Ми розповімо про найбезглуздіші образи колишньої дружини Путіна.

Людмила Путіна — які дивні вбрання вдягала ексдружина президента Росії

Обранка кривавого диктатора відрізнялася своєрідним стилем в одязі, але це було не дивно, адже Людмила зізнавалася, що модою не цікавиться і не користується послугами fashen-експертів. Усі вбрання на важливі заходи вона обирала самостійно.

Людмила Путіна мала дивний стиль, Фото: Getty Images

Колишня дружина Путіна віддавала перевагу вбранням світлих відтінків, але з надлишком декору, квіткових вставок та прикрас. Найчастіше Людмила виглядала на публіці комічно, безглуздо, зате "по-багатому".

Людмила Путіна любила яскраві принти, Фото: Getty Images

Ексдружина Путіна самостійно вибирала образи, Фото: Getty Images

Експерша леді Росії не вміла підбирати костюми й намагалася "розбавити" їх різними деталями, наприклад, "кучерявим" коміром та вставками з принтами. Часто для виходів у світ вона вибирала сукні-балахони, які неправильно підкреслювали її пишну фігуру. З вибором взуття у Людмили також були складнощі.

Які вбрання одягала Людмила Путіна

Особливо в пресі обговорювали її вбрання на зустрічі з королевою Єлизаветою II. Людмила вирішила, що для такого заходу стане доречним "монарший" стиль, тому з’явилася у молочній сукні з рюшами та великому круглому капелюсі з широкими полями та бантом. У західній пресі образ ексдружини Путіна назвали "вбрання шестирічної подружки нареченої".

Людмила Путіна зганьбилась на зустрічі з королевою Єлизаветою II, Фото: Getty Images

Людмила Путіна виглядала безглуздо навіть під час візиту до Японії разом із чоловіком. Колишня перша леді Росії вирішила одягнути кімоно, тоді як інші гості віддали перевагу діловому стилю.

Людмила Путіна у кімоно

"Телеграф" писав раніше, як виглядала Кабаєва, коли познайомилася з Путіним. Гімнастка, по суті, була ще дитиною.