Була наполовину українкою, але любила Путіна: що говорила про війну покійна зірка "Іронії долі" Тализіна

Тализіна була у "Миротворці" та "чорному списку" Мінкульту

Сьогодні, 25 червня, стало відомо про смерть зірки радянського кіно Валентини Тализіної. На фільмах актриси виросли цілі покоління, проте вона була прихильницею путінського режиму.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що зірка культового фільму "Іронія долі або З легким паром!" Валентина Тализіна говорила про війну в Україні. Ми дізналися деякі факти.

Валентина Тализіна — що про неї відомо

Російська актриса Валентина Тализіна померла на 91-му році життя, у неї був рак підшлункової залози. За час роботи у кіно вона зіграла близько 100 ролей. Найвідоміші стрічки за її участю: "Іронія долі, або З легким паром", "Афоня", "Гостя з майбутнього".

Валентина Тализіна у молодості

У культовому фільмі "Іронія долі" Валентина Тализіна зіграла найкращу подругу Наді. Щобільше, вона озвучувала головну героїню, оскільки Барбара Брильська мала надто сильний польський акцент.

Валентина Тализіна зіграла в "Іронії долі"

Що Валентина Тализіна говорила про війну в Україні

В одному з інтерв’ю Тализіна розповіла, що наполовину українка по батьківській лінії, а також має польське та татарське коріння, проте вважає себе виключно російською акторкою. Попри зв’язок з Україною, зірка "Іронії долі" публічно підтримала криваву війну.

Валентина Тализіна підтримувала війну проти України

Про свою позицію Тализіна оголосила ще 2014 року. Актриса входила до числа артистів, які підписали "відкритий лист" Володимиру Путіну на підтримку анексії Кримського півострова.

Радянська знаменитість розповідала нісенітницю, що влада в Києві діє за допомогою "фашистських елементів". За подібні висловлювання Тализіна потрапила до бази "Миротворець" і була внесена до "чорного списку" Міністерства культури України.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зірка "Іронії долі" також підтримала та назвала війну "абсолютно потрібною справою". Тализіна також критикувала тих, хто виступає проти Путіна, зокрема свою колегу Лію Ахеджакову та Аллу Пугачову.

Валентина Тализіна була наполовину українкою

В інтерв’ю на передачі "Емпатія Манучі" Валентина заявила, що нібито "любить Україну", але люди там "обдурені", а президента України Володимира Зеленського назвала "просто покидьком". Також актриса скаржилася, що при відвідинах Івано-Франківська з нею відмовилися спілкуватися російською мовою.

"Телеграф" писав раніше, що померла відома радянська актриса Наталія Тєнякова. Її запам’ятали за незвичайною роллю у фільмі "Любов та голуби".