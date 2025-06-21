Была наполовину украинкой, но любила Путина: что говорила о войне покойная звезда "Иронии судьбы" Талызина

Талызина была в "Миротворце" и "черном списке" Минкульта

Сегодня, 25 июня, стало известно о смерти звезды советского кино Валентины Талызиной. На фильмах актрисы выросли целые поколения, однако она была сторонницей путинского режима.

"Телеграф" решил выяснить, что звезда культового фильма "Ирония судьбы или С легким паром!" Валентина Талызина говорила о войне в Украине. Мы узнали некоторые факты.

Валентина Талызина — что о ней известно

Российская актриса Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни, у нее был рак поджелудочной железы. За время работы в кино она сыграла около 100 ролей. Самые известные ленты с ее участием: "Ирония судьбы, или С легким паром", "Афоня", "Гостья из будущего".

Валентина Талызина в молодости

В культовом фильме "Ирония судьбы" Валентина Талызина сыграла лучшую подругу Нади. Более того, она озвучивала главную героиню, поскольку у Барбары Брыльской был слишком сильный польский акцент.

Валентина Талызина сыграла в "Иронии судьбы"

Что Валентина Талызина говорила о войне в Украине

В одном из интервью Талызина рассказала, что наполовину украинка по отцовской линии, также у нее есть польские и татарские корни, но считает себя исключительно российской актрисой. Несмотря на связь с Украиной, звезда "Иронии судьбы" публично поддержала кровавую войну.

Валентина Талызина поддерживала войну против Украины

О своей позиции Талызина объявила еще в 2014 году. Актриса входила в число артистов, которые подписали "открытое письмо" Владимиру Путину в поддержку аннексии Крымского полуострова.

Советская знаменитость рассказывала чушь, что власть в Киеве действует при помощи "фашиствующих элементов". За подобные высказывания Талызина попала в базу "Миротворец" и была внесена в "черный список" Министерства культуры Украины.

Полномасштабное вторжение России в Украину звезда "Иронии судьбы" также поддержала и назвала войну "абсолютно нужным делом". Талызина также критиковал тех, кто выступает против Путина, в частности свою коллегу Лию Ахеджакову и Аллу Пугачеву.

Валентина Талызина была наполовину украинкой

В интервью на передаче "Эмпатия Манучи" Валетина заявила, что якобы "обожает Украину", но люди там "оболванены", а президента Украины Владимира Зеленского назвала "просто подонком". Также актриса жаловалась, что при посещении Ивано-Франковска с ней отказались общаться на русском языке.

"Телеграф" писал ранее, что умерла известная советская актриса Наталья Тенякова. Ее запомнили по необычной роли в фильме "Любовь и голуби".