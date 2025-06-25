У кожній кишені по колоді карт: мережу розривають меми про костюм Зеленського (фото)

Користувачі мережі не стримують емоцій

Володимир Зеленський втретє за три роки повномасштабної війни зʼявився на публіці в одязі наближеному до класичного стилю. Він одягнув класичний жакет, брюки і не тактичне взуття, однак він все ще з'явився без краватки та туфлів. І це надихнуло українців створити меми та жарти.

"Телеграф" зібрав найсмішніші меми. Подія сталась на саміті НАТО 25 червня, що цікаво, саме в цей день зустрілись лідери України та США.

Варто зазначити, що протягом усього періоду російської агресії Зеленський незмінно носив характерні оливкові футболки та воєнізований одяг, що стало його впізнаваною візитівкою та символом солідарності з українськими захисниками.

У мережі тим часом припускають, що Зеленський обрав цей стиль не просто так. Адже у лютому 2025 року він піддався критиці в Овальному кабінеті через те, що був не в костюмі. Українці пиляють меми на цю тему і жартують, що тепер у Зеленського є "карти" про які казав Дональд Трамп.

Українці дотепно пожартували і у фотошопі домалювали людину, яка у кишені піджака має колоду карт.

Також на одному з жартів домалювали здивоване обличчя Дональда Трампа.

Вдались і до більшої іронії та зобразили Зеленського на модному показі. Одягнений він був повністю під колоду карти.

Жартували також і про те, чим закінчилась зустріч Трампа і Зеленського. Українці домалювали відповідний текст.

Додамо, що це третя поява президента України на публіці не в мілітарі стилі. У схожому вбранні Зеленський був на похороні Папи Римського Франциска у квітні 2025 року. Також у класичному костюмі президент України відвідав інавгурацію Папи Римського Лева XIV у травні.

Раніше "Телеграф" писав, що Макрон оконфузився з російським треком на саміті G7.