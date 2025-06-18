Старша дочка Путіна вийшла у світ: де її помітили і що наговорила (відео)

До заходів форуму також долучилася молодша дочка Путіна

Старша дочка президента Росії Марія Воронцова взяла участь у роботі Петербурзького міжнародного економічного форуму-2025, виступивши модератором сесії "Неоетика в епоху нейротехнологій". У своєму виступі вона акцентувала увагу на перспективних напрямах застосування новітніх розробок у сфері нейронаук.

Про це пишуть росЗМІ. На заході йшлося про медичні технології, спрямовані на відновлення та покращення фізичних і когнітивних функцій людини.

"Коли ми повертаємо те, що втрачено — це благо", — зазначила родичка Володимира Путіна, говорячи про доцільність використання технологій для заміни органів чи корекції порушень. Водночас вона висловила стримане ставлення до ідеї надмірного енхансменту — покращення понад норму, яке, за її словами, "може позбавити людину мотивації до розвитку".

Крім того, у рамках сесії було порушено тему етичних аспектів використання нейротехнологій. Як зазначила Воронцова, ці інструменти потенційно можуть не лише зчитувати, а й впливати на розумову діяльність людини: "Ми отримуємо доступ до ландшафту нервової системи — думок, емоцій, страхів, а можливо, і дій".

До заходів форуму також долучилася молодша дочка президента РФ Катерина Тихонова, яка в онлайн-форматі виступила на сесії, присвяченій ролі зарубіжного бізнесу на ринку Росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Марія Воронцова, старша дочка Володимира Путіна, отримала грант Російського наукового фонду (РНФ) на суму 30 млн рублів для створення "лабораторії світового рівня", але її наукові результати викликають сумніви.