Обійшлося без загиблих

У самому центрі Москви стався вибух автомобіля співробітниці спецслужб. В автомобілі також був її батько, 80-річний ветеран КДБ.

За інформацією російських telegram-каналів, жінка встигла витягнути пенсіонера, а тому обоє вижили. Інформації про причини загоряння не надходило, але очевидці повідомляють, що були чутні якісь "хлопки". За непідтвердженою інформацією, автомобіль було підірвано.

Інцидент стався у Старопіменівському провулку у центральній частині міста. Зазначається, що минулого місяця власниця возила автомобіль на СТО, де заправляла кондиціонер та змінювала сигналізацію.

Старопіменівський провулок

На кадрах із мережі помітно, що спалах стався десь знизу, після чого вогонь перекинувся на салон, а потім і на автомобіль, що стояв по сусідству. Зважаючи на все, автомобіль відновленню вже не підлягає.

Як повідомлялося раніше, російські канали повідомили про те, що в окупованому Криму було ліквідовано командувача Чорноморського флоту Росії Ільдара Ахмерова. На своїй посаді він перебував з кінця 2024 року.