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У Москві згорів автомобіль співробітниці спецслужб: усередині був ветеран КДБ (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Пожежа у Москві Новина оновлена 02 липня 2025, 18:48
Пожежа у Москві

Обійшлося без загиблих

У самому центрі Москви стався вибух автомобіля співробітниці спецслужб. В автомобілі також був її батько, 80-річний ветеран КДБ.

За інформацією російських telegram-каналів, жінка встигла витягнути пенсіонера, а тому обоє вижили. Інформації про причини загоряння не надходило, але очевидці повідомляють, що були чутні якісь "хлопки". За непідтвердженою інформацією, автомобіль було підірвано.

Інцидент стався у Старопіменівському провулку у центральній частині міста. Зазначається, що минулого місяця власниця возила автомобіль на СТО, де заправляла кондиціонер та змінювала сигналізацію.

Пожежа у Москві
Старопіменівський провулок

На кадрах із мережі помітно, що спалах стався десь знизу, після чого вогонь перекинувся на салон, а потім і на автомобіль, що стояв по сусідству. Зважаючи на все, автомобіль відновленню вже не підлягає.

Як повідомлялося раніше, російські канали повідомили про те, що в окупованому Криму було ліквідовано командувача Чорноморського флоту Росії Ільдара Ахмерова. На своїй посаді він перебував з кінця 2024 року.

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#Пожежа #Москва #Росія