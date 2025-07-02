В Москве сгорел автомобиль сотрудницы спецслужб: внутри находился ветеран КГБ (видео)

Обошлось без погибших

В самом центре Москвы произошел взрыв автомобиля сотрудницы спецслужб. В автомобиле также находился ее отец, 80-летний ветеран КГБ.

Согласно информации российских telegram-каналов, женщина успела вытащить пенсионера, а потому оба выжили. Информации о причинах возгорания не поступало, но очевидцы сообщают, что были слышны какие-то хлопки. По неподтвержденной информации, автомобиль был подорван.

Инцидент произошел в Старопименовском переулке в центральной части города. Отмечается, что в прошлом месяце владелица возила автомобиль на СТО, где заправляла кондиционер и меняла сигнализацию.

Старопименовский проулок

На кадрах из сети заметно, что возгорание произошло где-то снизу, после чего огонь перекинулся на салон, а затем и на автомобиль, стоявший по соседству. Судя по всему, автомобиль восстановлению уже не подлежит.

Как сообщалось ранее, российские каналы сообщили о том, что в оккупированном Крыму был ликвидирован командующий Черноморским флотом России Ильдар Ахмеров. На своем посту он находился с конца 2024 года. Пропагандисты утверждают, что его смерть является делом рук украинской разведки, но подтверждения тому пока нет.