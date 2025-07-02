Росіяни скиглять про вбивство командуючого Чорноморським флотом РФ: деталі
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Росіяни вже просять "помсти"
Командувач Чорноморського флоту Росії нібито вбитий у тимчасово окупованому Криму. Мова йде за Ільдара Ахмерова.
Про вбивство Ахметова повідомила низка російських телеграм-каналів. Росіяни вже виють про "помсту".
Так звані воєнкори в Telegram заявили, що Ахмерова було вбито "внаслідок підлого удару ГУР МО". Що цікаво, днями повідомляли про масштабні вибухи на півострові.
В Україні поки не коментували ймовірне вбивство Ільдара Ахмерова. "Телеграф" уважно стежить за ситуацією.
Тим часом, російські воєнкори скиглять про смерть окупанта. Проте зазначають, що "це ж війна".
Ільдар Ахмеров — що відомо
Ільдар Ахмеров — російський військовий діяч. Начальник штабу — перший заступник командувача Чорноморським флотом ВМФ Російської Федерації з 2024 року, віце-адмірал (2024).
- Службу проходив командиром групи бойової частини управління сторожового корабля "Сторожевой" (1987—1994).
- командиром радіотехнічної бойової частини великого протичовнового корабля "Адмірал Трибуц" (1994—1997).
- старшим помічником командира великого протичовнового корабля "Адмірал Пантелєєв" (1997—2001).
- командиром великого протичовнового корабля "Адмірал Виноградов" (з 2003 року).
- начальником штабу (до 2008 року) та командиром (2008—2011) 44-ї бригади протичовнових кораблів.
- заступником командувача Приморської флотилії різнорідних сил Тихоокеанського флоту (2011—2012).
- начальником штабу (2013—2014) та командувачем (2014—2015) Каспійської флотилії.
- начальником штабу — першим заступником командувача Кольської флотилії різнорідних сил Північного флоту (з травня 2015).
- 18 лютого 2021 року присвоєно військове звання контр-адмірал.
- На 2023 рік — заступник командувача Чорноморським флотом, з 2024 року — начальник штабу — перший заступник командувача Чорноморським флотом.
- 9 грудня 2024 року присвоєно військове звання віце-адмірал.
Раніше "Телеграф" писав, що з’явився новий підозрюваний у вбивстві зрадника Киви.