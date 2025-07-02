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Росіяни скиглять про вбивство командуючого Чорноморським флотом РФ: деталі

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Ільдар Ахмеров Новина оновлена 02 липня 2025, 17:44
Ільдар Ахмеров. Фото Колаж "Телеграф"

Росіяни вже просять "помсти"

Командувач Чорноморського флоту Росії нібито вбитий у тимчасово окупованому Криму. Мова йде за Ільдара Ахмерова.

Про вбивство Ахметова повідомила низка російських телеграм-каналів. Росіяни вже виють про "помсту".

Так звані воєнкори в Telegram заявили, що Ахмерова було вбито "внаслідок підлого удару ГУР МО". Що цікаво, днями повідомляли про масштабні вибухи на півострові.

В Україні поки не коментували ймовірне вбивство Ільдара Ахмерова. "Телеграф" уважно стежить за ситуацією.

Тим часом, російські воєнкори скиглять про смерть окупанта. Проте зазначають, що "це ж війна".

Ільдар Ахмеров — що відомо

Ільдар Ахмеров — російський військовий діяч. Начальник штабу — перший заступник командувача Чорноморським флотом ВМФ Російської Федерації з 2024 року, віце-адмірал (2024).

Ільдар Ахмеров
  • Службу проходив командиром групи бойової частини управління сторожового корабля "Сторожевой" (1987—1994).
  • командиром радіотехнічної бойової частини великого протичовнового корабля "Адмірал Трибуц" (1994—1997).
  • старшим помічником командира великого протичовнового корабля "Адмірал Пантелєєв" (1997—2001).
  • командиром великого протичовнового корабля "Адмірал Виноградов" (з 2003 року).
  • начальником штабу (до 2008 року) та командиром (2008—2011) 44-ї бригади протичовнових кораблів.
  • заступником командувача Приморської флотилії різнорідних сил Тихоокеанського флоту (2011—2012).
  • начальником штабу (2013—2014) та командувачем (2014—2015) Каспійської флотилії.
  • начальником штабу — першим заступником командувача Кольської флотилії різнорідних сил Північного флоту (з травня 2015).
  • 18 лютого 2021 року присвоєно військове звання контр-адмірал.
  • На 2023 рік — заступник командувача Чорноморським флотом, з 2024 року — начальник штабу — перший заступник командувача Чорноморським флотом.
  • 9 грудня 2024 року присвоєно військове звання віце-адмірал.

Раніше "Телеграф" писав, що з’явився новий підозрюваний у вбивстві зрадника Киви.

Теги:
#Крим #Війна #Чорноморський флот Росії