Росіяни скиглять про вбивство командуючого Чорноморським флотом РФ: деталі

Росіяни вже просять "помсти"

Командувач Чорноморського флоту Росії нібито вбитий у тимчасово окупованому Криму. Мова йде за Ільдара Ахмерова.

Про вбивство Ахметова повідомила низка російських телеграм-каналів. Росіяни вже виють про "помсту".

Так звані воєнкори в Telegram заявили, що Ахмерова було вбито "внаслідок підлого удару ГУР МО". Що цікаво, днями повідомляли про масштабні вибухи на півострові.

В Україні поки не коментували ймовірне вбивство Ільдара Ахмерова. "Телеграф" уважно стежить за ситуацією.

Тим часом, російські воєнкори скиглять про смерть окупанта. Проте зазначають, що "це ж війна".

Ільдар Ахмеров — що відомо

Ільдар Ахмеров — російський військовий діяч. Начальник штабу — перший заступник командувача Чорноморським флотом ВМФ Російської Федерації з 2024 року, віце-адмірал (2024).

Ільдар Ахмеров

Службу проходив командиром групи бойової частини управління сторожового корабля "Сторожевой" (1987—1994).

командиром радіотехнічної бойової частини великого протичовнового корабля "Адмірал Трибуц" (1994—1997).

старшим помічником командира великого протичовнового корабля "Адмірал Пантелєєв" (1997—2001).

командиром великого протичовнового корабля "Адмірал Виноградов" (з 2003 року).

начальником штабу (до 2008 року) та командиром (2008—2011) 44-ї бригади протичовнових кораблів.

заступником командувача Приморської флотилії різнорідних сил Тихоокеанського флоту (2011—2012).

начальником штабу (2013—2014) та командувачем (2014—2015) Каспійської флотилії.

начальником штабу — першим заступником командувача Кольської флотилії різнорідних сил Північного флоту (з травня 2015).

18 лютого 2021 року присвоєно військове звання контр-адмірал.

На 2023 рік — заступник командувача Чорноморським флотом, з 2024 року — начальник штабу — перший заступник командувача Чорноморським флотом.

9 грудня 2024 року присвоєно військове звання віце-адмірал.

Раніше "Телеграф" писав, що з’явився новий підозрюваний у вбивстві зрадника Киви.