Росія допомогла Північній Кореї налагодити виробництво "шахедів": що відомо

Мова йде не тільки про далекобійні ударні безпілотники, але й про фронтові FPV-дрони

Російський режим допоміг своїм північнокорейським союзникам налагодити виробництво ударних безпілотників типів "Шахед" та "Герань-2" (російська копія іранських "шахедів"). Також російські інструктори проводять навчання північнокорейських операторів дронів.

Про це написав керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він нагадав, що Головне управління розвідки підтвердило цю інформацію.

"Як і казав ще минулої осені, і тепер це підтверджує ГУР — виробництво шахедів/герань в КНДР вже налагоджено за допомогою Росії. Також додам, що російські інструктори працюють в Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калма у місті Вонсан та тренують північнокорейських пілотів БПЛА", – сказано у повідомленні.

Мова йде не тільки про далекобійні ударні безпілотники. За даними розвідки, військові КНДР також активно навчаються роботі з FPV-дронами, їх готують російські інструктори, які мають реальний досвід використання дронів.

Зазначимо, керівник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що росіяни не планують зупиняти свій "літній наступ", проте навряд чи зможуть показати на фронті щось нове. На тлі цього вони продовжують працювати над зближенням із країнами на кшталт КНДР.

Раніше Північна Корея направила в Росію для війни проти України близько 11 тисяч військових. Це не просто солдати, а елітний контингент. Їх обирали за певними критеріями з "особистого резерву", що загалом налічує приблизно 50 тисяч. Скеровані на війну корейські підрозділи вже зазнали відчутних втрат. Нещодавно, за даними міністра оборони України Рустема Умерова, відбулася вже четверта ротація північнокорейського контингенту.

Також Росія нещодавно підклала своїм союзникам чималу "свиню". Есмінець КНДР, який мав стати гордістю Кім Чен Ин, а виявився неймовірною ганьбою для всього режиму після невдалого спуску на воду, ймовірно, був побудований за допомогою Росії. Як виявилося, весь цей час це було буквально "написано у нього на лобі".