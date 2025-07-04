Нічний обстріл України показали на карті. Росія запустила понад півтисячі дронів та ракети

БПЛА долетіли до Волині

Чергова масована атака Росії на Україну відбулася в ніч на п'ятницю, 4 липня. Ворог використав 550 засобів повітряного нападу, основним напрямком ударів став Київ — пошкоджено житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура. Станом на ранок — понад 20 поранених, серед них 10-річна дівчинка.

В мережі показали карту руху ворожих ракет та БПЛА над Україною минулої ночі. У Повітряних Силах України повідомили, що у ніч на 4 липня (із 18:00 3 липня) росіяни атакували 550 засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару – Київ.

Маршрути російських дронів та безпілотників під час обстрілу 4 липня

539 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ (понад 330 із них – "шахеди");

типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ (понад 330 із них – "шахеди"); 1 аеробалістична ракета Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. РФ;

із повітряного простору Липецької обл. РФ; 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл. РФ;

із Брянської обл. РФ; 4 крилаті ракети Іскандер-К із Курської, Воронезької обл. РФ.

За попередніми даними, протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами. Ще 208 – локаційно втрачені:

268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

2 крилаті ракети Іскандер-К.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях", — йдеться у повідомленні.

ППО збили значну кількість цілей

Раніше "Телеграф" розповідав, що через пожежі, що виникли внаслідок російської атаки, Київ затягло димом. В одному з районів якість повітря оцінюється як небезпечна.