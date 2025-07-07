Застрелився або...? У Росії знайшли мертвим ексміністра транспорту Старовойта

Колишньому голові Мінтрансу РФ було 53 роки

У російському місті Одинцово знайшли мертвим Романа Старовойта, який раніше був головою Мінтрансу РФ. Попередньо, поряд із тілом було виявлено вогнепальну зброю. До речі, це сталося після нальоту українських БПЛА, які на кілька днів буквально паралізували авіасполучення Росії.

Про це пише паблік Mash. Зазначається, що попередня причина нібито самогубства Романа Старовойта – можлива кримінальна справа. Його підозрювали у шахрайстві в особливо великому розмірі.

"Як нам стало відомо, формальним приводом для питань до нього став той факт, що підписи чиновника стоять під рішенням оперштабу Курської області, генпідрядником якої була Корпорація розвитку Курської області. Їй дозволили витратити 19 мільярдів бюджетних рублів і самій визначати субпідрядників", — йдеться у повідомленні.

Показання про причетність Старовойта до порушень під час будівництва фортифікацій нібито дали колишній гендиректор корпорації Володимир Лукін та депутат Максим Васильєв. Обидва зараз перебувають у СІЗО. Крім того, Mash пише, що слідство перевіряє можливу причетність Старовойта до порушень у сфері закупівель медикаментів для лікарень області та до провальної транспортної реформи в Курську.

Водночас SHOT повідомляє, що Старовойт нібито наклав на себе руки в селищі в Мякініно з нагородної зброї, яку він отримав від МВС у 2023-му році за сприяння у виконанні завдань.

7 липня Старовойта зняли з посади голови Мінтрансу РФ. Forbes повідомляє, що Старовойт помер понад добу тому, ще до офіційного повідомлення про відставку. За даними джерела видання, близького до слідчих органів, це сталося у ніч із суботи на неділю, 6 липня. До цього глава комітету Думи з оборони Олексій Картаполов, коментуючи смерть Старовойта, заявляв, що нібито це сталося "досить давно".

Варто додати, що точної та перевіреної інформації про саме самогубство немає.

Роман Старовойт отримав нагородну зброю. Фото: SHOT

Що відомо про Романа Старовойта

Російський державний та політичний діяч. Міністр транспорту Російської Федерації з 14 травня 2024 року до 7 липня 2025 року. Державний радник Російської Федерації 1-го класу. Губернатор Курської області (тво. 11 жовтня 2018 — 16 вересня 2019, 16 вересня 2019 — 14 травня 2024).

Роман Старовойт

Народився 20 січня 1972 року в місті Курську.

1995 року закінчив Балтійський державний технічний університет імені Д.А. Ф. Устинова за спеціальністю "Імпульсні теплові машини". У 2008 році закінчив Північно-Західну академію держслужби за спеціальністю "Державне та муніципальне управління". У 2012 році в Московському університеті МВС РФ захистив дисертацію. У 2019 році закінчив навчання за програмою розвитку кадрового управлінського резерву Вищої школи державного управління (ВШГУ) РАНХіГС.

1995 року був виконавчим директором АТ "Регіональне інвестиційне агентство".

У 1995-2001 роках — генеральний директор компанії з управління активами НВФ "Промисловий".

У 2002—2005 роках був власником та генеральним директором будівельної компанії "Будінвест".

У період з 2005 по 2007 був начальником відділу роботи з інвесторами комітету з інвестицій та стратегічних проєктів уряду Санкт-Петербурга.

У 2007-2010 роках перший заступник голови Комітету з інвестицій та стратегічних проєктів уряду Санкт-Петербурга.

З 2010 до 2012 року був заступником директора Департаменту промисловості та інфраструктури Апарату уряду РФ.

З 22 листопада 2012 року був керівником Федеральної дорожньої агенції (Росавтодор).

З 1 жовтня 2018 був заступником міністра транспорту Російської Федерації.

Восени 2018 року призначений тимчасово виконуючим обов’язки губернатора Курської області.

9 листопада 2020 року вступив до партії "Єдина Росія".

14 травня 2024 року Держдума затвердила його на посаду міністра транспорту Російської Федерації.

7 липня 2025 року звільнено з посади міністра транспорту Росії

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у віці 40 років помер Антон Черепенніков відомий російський технологічний підприємець, власник більшості систем для прослуховування телефонів та зберігання інтернет-трафіку, а також творець "ІКС Холдингу".